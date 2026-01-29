1.800 Euro Anzahlung für Killer: Mutter plante mit Tochter Mord am Ex-Mann

Eine Berlinerin suchte eine Killerin für ihren Ehemann und zahlte bereits 1.800 Euro Anzahlung. Nun steht fest: Sie muss für mehr als drei Jahre hinter Gitter.

Eine 37-jährige Berlinerin muss für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Berlin verurteilte die Frau am Mittwoch wegen versuchter Anstiftung zum Mord, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Während die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert hatte, plädierte die Verteidigung auf eine dreijährige Haftstrafe.

Der Fall ereignete sich im Jahr 2023, als die Verurteilte den Plan fasste, ihren Ehemann töten zu lassen. Sie weihte die damals 13-jährige Tochter des Mannes in ihr Vorhaben ein. Das Mädchen stellte daraufhin den Kontakt zu einer Frau her, die vorgab, den Mord ausführen zu wollen.

Geldübergabe gescheitert

Im Oktober 2023 kam es zur Geldübergabe an einer Berliner U-Bahn-Station. Die Angeklagte händigte der vermeintlichen Auftragsmörderin 1.800 Euro als Anzahlung aus – bei einem vereinbarten Gesamthonorar von 5.000 Euro. Laut Anklageschrift hatte die Kontaktperson jedoch nie die Absicht, den Mordauftrag tatsächlich auszuführen. Sie war ausschließlich an der finanziellen Zuwendung interessiert.

Der geplante Mord wurde daher nicht in die Tat umgesetzt.