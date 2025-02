10 Grad und mehr: Hier wird es richtig warm!

Nach einem frostigen Wochenbeginn gibt es für wetterempfindliche Menschen gute Nachrichten: Ab Mittwoch steigen die Temperaturen in Tirol deutlich an.

Bereits am Montagnachmittag setzt sich in weiten Teilen des Landes ein Hochdruckgebiet durch, das sonniges Winterwetter bringt. Am Alpenostrand bleibt es hingegen noch bewölkt, jedoch ohne Niederschlag. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Süd, bei Temperaturen zwischen -2 und +5 Grad Celsius.

Auch am Dienstag bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen, wodurch die Sonne vielerorts scheint. Nur vereinzelt können sich in den Bergen oder inneralpinen Gebieten Nebel- und Hochnebelfelder bilden, die sich im Laufe des Vormittags auflösen. Im Osten und Südosten halten sich die Wolken jedoch hartnäckiger. Im Donauraum weht ein mäßiger Wind aus östlichen Richtungen, während er in anderen Regionen meist schwach bleibt.

Zwischenhoch am Mittwoch

Am Mittwoch sorgt ein Zwischenhoch für nahezu wolkenlosen Himmel und trockenes Wetter, besonders im Westen Österreichs, wo der Himmel strahlend blau erscheint. Im Osten nimmt der Wind allmählich an Stärke zu und weht mäßig bis lebhaft aus östlichen bis südöstlichen Richtungen.

Mit einer schwachen Warmfront strömt allmählich mildere Luft aus Westen ins Land, was in Tirol und Salzburg zu steigenden Temperaturen führt. Dies kann vereinzelt dichtere Wolkenfelder mit sich bringen. Im Osten bleibt es noch kühler, da nur wenige Wolken diese Regionen erreichen. Der Wind weht zwischen Bregenz in Vorarlberg und Klagenfurt in Kärnten schwach aus westlichen Richtungen, während im nördlichen und östlichen Flachland ein schwacher bis mäßiger Südostwind vorherrscht.

Wetterscheidung am Freitag

Der Freitag bringt eine Wetterscheidung: In der Osthälfte Österreichs dominieren dichte Wolken, die bis in den Nachmittag hinein Regen oder Schneefall bringen. Die Schneefallgrenze variiert je nach Region: In tiefen Lagen kann es schneien, während im Westen erst ab 1.000 Metern mit Schnee zu rechnen ist. Am Nachmittag lockern die Wolken allmählich auf. In der Westhälfte des Landes bleibt es hingegen den ganzen Tag über sonnig und trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Die wärmsten Regionen sind das Bodenseegebiet in Vorarlberg und das Inntal in Tirol.