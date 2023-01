10-Jährige folterten ein Bub (2) und ließen ihn dann vom Zug überfahren

Auf grausame Weise wurde ein zweijähriger Junge, James Bulger, vor etwa 30 Jahren, am 12. Februar 1993, in Bootle in der Nähe von Liverpool, England, ermordet. Zwei 10-jährige Jungen nahmen ihm auf brutale Weise das Leben. Die Familie des Opfers befürchtet nun, dass die Täter auf freiem Fuß sein könnten.

John Venables und Robert Thompson, jetzt 40, entführten den kleinen James aus dem Einkaufszentrum. Auf dem Weg zur örtlichen Eisenbahn, wo er zum Sterben zurückgelassen wurde, wurde er grausam gefoltert.

An diesem Tag rannten die zehnjährigen Jungen, Venables und Thompson, von der Schule weg und wurden gesehen, wie sie Süßigkeiten, Batterien, Spielzeug und Farbe aus Geschäften stahlen. Einer der Jungen gab später bekannt, dass sie geplant hatten, das Kind zu entführen, auf die Straße zu bringen und auf die Fahrzeuge zu schieben.

James wurde entführt, als seine Mutter mit ihm in die Metzgerei ging, um einzukaufen. Als sie seine Hand losließ, um die Rechnung zu bezahlen, verschwand der kleine Junge. Venables und Thompson näherten sich nämlich James, nahmen ihn bei der Hand und führten ihn aus dem Einkaufszentrum. Sie gingen mit ihm vier Kilometer um Liverpool herum, und keiner der Passanten reagierte, auch wenn sie ihn die ganze Zeit folterten.

Ein Zeuge sagte später, er habe James an einem nahe gelegenen Kanal laut schreien sehen. Es stellte sich später heraus, dass die Jungs das kleine Opfer in diesen Kanal auf den Kopf warfen. Schließlich erreichten sie die Eisenbahn. Sie bewarfen James mit Farbe und schlugen ihm ins Auge.

Der Junge wurde auf die schlimmste Weise missbraucht

Die jungen Täter bewarfen ihn mit Ziegeln und Steinen, schlugen ihn und trampelten auf ihm herum. Es bestehe zudem der Verdacht, dass er sexuell missbraucht worden sei. Sie haben ihm zudem Batterien in den Mund gesteckt und am Ende bewarfen sie ihn mit einer zehn Kilogramm schweren Schienenkupplung.

Der kleine James erlitt 10 Schädelbrüche, als er mit einer Stange auf den Kopf geschlagen wurde. Er erlitt insgesamt 42 Verletzungen, die so schrecklich waren, dass keine Spezifische als tödlicher Schlag identifiziert werden konnte, denn alle könnten es gewesen sein.

(FOTO: EPA/GERRY PENNY)

Danach brachten sie ihn auf die Gleise und bedeckten ihn mit Müll, weil sie hofften, dass er von einem Zug angefahren und sein Tod als Unfall gewertet würde. Nachdem sie gegangen waren, schnitt der Zug den Körper des Kleinkindes in zwei Hälften. Zwei Tage später wurde er gefunden.

Der Pathologe sagte, James sei gestorben, bevor er von dem Zug angefahren wurde. Venables und Thompson wurden am 24. November 1993 für schuldig befunden und wurden damit die jüngsten verurteilten Mörder in der modernen englischen Geschichte.

Bald auf freiem Fuß?

Venables habe Ende vergangenen Jahres einen Freilassungsantrag gestellt, schreibt die Daily Mail. Der Zeitung zufolge wurden sowohl Venables als auch Thompson 2001 mit neuen Identitäten vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen.

(FOTO: EPA/GERRY PENNY)

Doch Venables wurde bereits zweimal, 2010 und 2017, wegen Besitzes von Bildern des sexuellen Missbrauchs von Kindern inhaftiert. Er wurde auch wegen Schlägerei im betrunkenen Zustand und des Besitzes von Kokain festgenommen.

Die Mutter des Opfers, Denise Fergus, die zuvor auch die Regierung aufgefordert hatte, die Freilassung von Venables zu blockieren, weil er „eine Gefahr bleibt“, gab Anfang dieses Monats bekannt, dass der Mörder ihres Sohnes im Rahmen eines neuen Bewährungsplans möglicherweise nie aus dem Gefängnis entlassen wird, berichtet der Mirror.