1000 Euro während Toilettengang geklaut

Ein griechischer Student wurde am Montagabend (8. Januar) Opfer eines Diebstahls in einem Café am Hauptbahnhof in München. Eine ungarische Frau entwendete 1.000 Euro aus seinem Rucksack. Dank eines aufmerksamen Zeugen und einer schnellen Reaktion konnte der Student sein Geld zurückerlangen.

Am Montagabend gegen 21:50 Uhr besuchte ein griechischer Student ein Café am Münchner Hauptbahnhof, um auf seinen Zug nach Graz zu warten, wo er studiert. Als der 19-Jährige die Toilette aufsuchen musste, bat er eine unbekannte Frau, auf seinen Rucksack aufzupassen. Diese nutzte die Gelegenheit und stahl das Geld aus dem Rucksack des Studenten.

Unter Ausnutzung seiner Abwesenheit stahl die Frau aus Ungarn das Geld aus dem Rucksack des Studenten und verließ das Café. Als der 19-Jährige zurückkehrte, erzählte ihm ein unbekannter Zeuge von dem Diebstahl. Als der junge Mann bemerkte, dass ihm 1.000 Euro fehlten, sprach er mit der Ungarin“, berichtete die deutsche Polizei.

Die anschließende Auseinandersetzung zwischen dem Studenten und der Frau vor dem Café wurde von einer Sicherheitspatrouille der Deutschen Bahn bemerkt, die daraufhin die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen den Studenten, die Frau und einen 63-jährigen Zeugen, der sich ebenfalls im Café aufhielt, mit zur Wache.

Da die ungarische Frau sich nicht ausweisen konnte, wurde sie durchsucht. Dabei fanden die Beamten die gestohlenen 1.000 Euro in ihrer Socke. Aufgrund fehlender Ausweisdokumente und da die Polizei noch keine Fingerabdrücke der Frau genommen hatte, konnte ihre Identität nicht sicher festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille Alkohol in ihrem Blut. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und eine Gerichtsvorführung an“, so die deutsche Polizei.

Der Vorfall endete für den Studenten glücklicherweise ohne finanziellen Verlust. Dank des aufmerksamen Zeugen und der schnellen Reaktion der Polizei konnte das gestohlene Geld sichergestellt und an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.