11 Kuss-Arten und was sie über deinen Partner verraten

Küsse gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Längen und jeder trägt seine eigene Botschaft.

Für viele ist Küssen die intimste Sache überhaupt. Und Sex ohne Küssen ist sowieso erst gar kein Sex. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir der Art des Kusses viele Bedeutungen zuschreiben und verschiedenste Dinge hineininterpretieren. Was die Art des Kusses wirklich über das Gegenüber aussagt, lest ihr hier:

1. Schneller Schmatzer

Flüchtige Küsse erhalten wir in den meisten Fällen von unseren Freunden und Bekannten zur Begrüßung oder Verabschiedung. Wenn uns unser Partner so küsst, so ist er vielleicht in Eile. Allerdings ist es auch nicht ausgeschlossen, dass er sauer auf dich ist.

2. Kuss auf die Stirn

Auch wenn er überhaupt keinen sexuellen Charakter hat, so ist er dennoch extrem intim. Er ist ein Zeichen überaus großer Zuneigung. Außerdem zeigt dir dein Gegenüber, dass du für ihn sehr wertvoll und besonders bist.

