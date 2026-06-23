120.000 Kroaten in Toronto: Vatreni spielen quasi vor Heimpublikum

Toronto, 120.000 Kroaten, ein WM-Sommer – und ein Zagreber Wissenschaftler mittendrin, der trotzdem fehlen wird.

Toronto gilt als womöglich vielfältigste Stadt der Welt. Rund die Hälfte ihrer Einwohnerinnen und Einwohner wurde außerhalb Kanadas geboren – eine bemerkenswerte Mischung aus Kulturen, Sprachen und Lebensweisen, die das Stadtbild an nahezu jeder Ecke prägt. Die Gastgeber verweisen stolz darauf, dass mehr als 250 Kulturen und über 160 Sprachen in Toronto vertreten sind. Die Botschaft, die damit verbunden ist, liegt auf der Hand: „In Toronto wird jedes Spiel ein Heimspiel sein.“

„Toronto zählt zu den offensten und multikulturellsten Städten weltweit. Ich bin überzeugt, dass sich jede Nationalmannschaft und jeder Fan dort wie zu Hause fühlen wird“, sagte Prof. Dr. Igor Stagljar gegenüber der kroatischen Nachrichtenagentur Hina. Der gebürtige Zagreber ist Wissenschaftler, Erfinder und Professor am Institut für Biochemie und medizinische Genetik der Universität Toronto.

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„In der Stadt leben mehr als 200 verschiedene ethnische Gemeinschaften – und genau diese Vielfalt ist einer der großen Trümpfe Torontos. Ich hatte das Glück, bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft dabei zu sein, beim Spiel Kanada gegen Bosnien und Herzegowina – die Atmosphäre war schlichtweg wunderbar“, ergänzte er.

Kroatische Fans

Stagljar hob zudem hervor, dass in Toronto und der umliegenden Region rund 120.000 Kroaten und ihre Nachkommen leben – und dass „die ganze Stadt für Fußball lebt“. „Ich bin sicher, dass das Stadion voll mit kroatischen Fans sein wird und unsere Vatreni eine Unterstützung spüren werden, als wären sie daheim. Im Stadion herrscht eine ganz besondere Energie und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit – das war ein unvergessliches Erlebnis, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde“, so der Wissenschaftler.

Toronto ist in diesem Sommer Schauplatz von insgesamt sechs WM-Partien – fünf Gruppenspiele und ein Achtelfinale. Genau dorthin könnte auch Kroatien zurückkehren, sofern die Mannschaft den zweiten Platz in ihrer Gruppe belegt. Als Gegner käme dann der Zweitplatzierte einer anderen Gruppe infrage – höchstwahrscheinlich Kolumbien oder Portugal.

Sichere Stadt

„Vielen ist nicht bewusst, dass Toronto die viertgrößte Stadt Nordamerikas ist – nach New York City, Los Angeles und Chicago. Alle verfügbaren Statistiken belegen, dass Toronto unter den Metropolen dieser Größenordnung die sicherste ist – und genau dieses Sicherheitsgefühl nehmen Besucherinnen und Besucher unmittelbar wahr. Man kann im Stadtzentrum zu jeder Tages- und Nachtzeit unbesorgt spazieren gehen“, sagte Stagljar, der seit 2005 in Kanada lebt und arbeitet.

„Was mich vielleicht am meisten freut, ist nicht nur die Tatsache, dass Toronto Gastgeber der Weltmeisterschaft ist – sondern dass es eine Stadt ist, die Menschen wirklich willkommen heißt. Alle, die nach Kanada und Toronto kommen, werden schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen.“

Anpfiff der Partie gegen Panama ist in der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr MESZ, übertragen wird das WM-Gruppenspiel live auf ServusTV und im Livestream auf ServusTV On.