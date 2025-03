13-Jähriger rast durch Wien – Polizei stoppt wilde Fahrt

Ein 13-Jähriger stahl in Wien zwei Autos und raste durch Penzing. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Ermittlungen deckten weitere Straftaten auf.

Ein Vorfall in Wien sorgte am gestrigen Vormittag für Aufsehen: Ein 13-jähriger Junge entwendete zwei Fahrzeuge und fuhr damit durch den Bezirk Penzing. Die Polizei wurde auf den jungen Fahrer aufmerksam, als eine Streifenwagenbesatzung die Verfolgung aufnahm.

⇢ Gewaltsamer Angriff: 19-Jähriger nach Kopfstoß im Krankenhaus

Ermittlungen und Schäden

Die Ermittlungen brachten ans Licht, dass der Jugendliche den Schlüssel zu einem der Fahrzeuge aus einem Betrieb gestohlen hatte. Um unentdeckt zu bleiben, brachte er vor der Fahrt andere Kennzeichen an dem Auto an. Während seiner Fahrt verursachte er Schäden an einem anderen Auto sowie an einem weiteren Fahrzeug.

Weiterhin wurde bekannt, dass der junge Syrer zuvor mit einem gestohlenen Moped im Innenhof einer Wohnanlage gefahren war, bevor er es dort zurückließ. Die Polizei konnte das Moped samt Schlüssel sicherstellen.

Zeugen bestätigten, dass der Junge in beiden Fällen derselbe war. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Jugendliche, der der Polizei bereits bekannt ist, wurde in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.