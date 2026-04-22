14-Jähriger aus Niederösterreich plante Massaker – Mitspieler verhinderten Blutbad

Ein Online-Chat wurde zum Verhängnis: In Pernitz stoppten aufmerksame Mitspieler einen geplanten Amoklauf an einer Schule.

In Pernitz im Bezirk Wiener Neustadt-Land ist ein 14-jähriger Schüler festgenommen worden, dem die Planung eines Amoklaufs an der dortigen Neuen Mittelschule vorgeworfen wird. Bei seiner Festnahme auf dem Schulweg stellten die Behörden eine Todesliste sowie mehrere Schreckschusswaffen sicher. Der Jugendliche befindet sich seither in Untersuchungshaft; die Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Antrag gestellt und die Ermittlungen laufen weiter.

Aufgedeckter Chatplan

Aufgeflogen war der Plan, weil der 14-Jährige seine Absichten während einer Online-Spielsitzung in einem Chat angekündigt hatte. Mitspielende, die die Ankündigung mitlasen, erstatteten daraufhin Anzeige. Auf der sichergestellten Todesliste standen Namen mehrerer Mitschüler. Im sozialen Umfeld soll der Bursche bis dahin keinerlei Auffälligkeiten gezeigt haben.

Serie ähnlicher Vorfälle

Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle ein, mit denen Schulen in Niederösterreich zuletzt konfrontiert waren. In Purkersdorf hatte ein 15-Jähriger eine Amokdrohung per E-Mail verschickt, drei Wochen davor hatte ein gleichaltriger Schüler in Eichgraben eine vergleichbare Ankündigung gemacht. Alle drei Jugendlichen wurden vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen.

Die Bildungsdirektion bewertete die betreffenden Äußerungen als haltlos und sah in keinem der Fälle eine konkrete Gefährdung.