14-Jähriger stirbt nach Sprung in See (FOTOS)

Ein Abenteuer auf dem Badesee Kreuzenstein bei Korneuburg (NÖ) endete am Samstag für zwei 14-jährige in einem dramatischen Rettungseinsatz. Die beiden Jungen stiegen in ein herrenloses Boot und wurden auf den eisigen See hinausgetrieben.

Die syrischen Asylwerber entdeckten das unbesetzte Boot und ließen sich von ihrer Abenteuerlust leiten. Sie stiegen ein, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Doch das Boot trieb ab und bald stellten sie fest, dass sie ohne Ruder auf dem See festsaßen.

Wollten zum Ufer schwimmen

In ihrer Not entschieden sie sich, ins eiskalte Wasser zu springen und ans Ufer zu schwimmen. Doch die eisigen Temperaturen und die Strömung des Sees erwiesen sich als zu stark für einen der Jungen. Er ging unter, während sein Freund es ans Ufer schaffte und Alarm schlug.

Sofort rückten die Rettungskräfte an, darunter die Feuerwehr und die Polizei. Sie konnten den leblosen Körper des Jungen aus dem Wasser ziehen. Der 14-Jährige war laut Polizeiangaben stark unterkühlt und musste unter laufender Reanimation in die Klinik Wien-Donaustadt geflogen werden. Dort verloren die Ärzte nun den Kampf um sein Leben.