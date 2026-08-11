15-Jährige bei Dorffest mutmaßlich vergewaltigt – 47-Jähriger in U-Haft

Ein Dorffest in Tirol, eine 15-Jährige, ein 47-jähriger Bekannter – und eine Nacht, die in U-Haft endet.

Am Samstag kam es bei einem Dorffest in Hart im Zillertal zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt. Sowohl die 15-jährige Betroffene als auch der 47-jährige Tatverdächtige, der dem Mädchen bekannt war, nahmen an der Veranstaltung teil. Den Angaben der Polizei gegenüber der „Krone“ zufolge ereignete sich der Übergriff gegen 3.15 Uhr.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, das Mädchen mit K.-o.-Tropfen wehrlos gemacht zu haben – ein Umstand, den die Polizei bislang nicht offiziell bestätigte. Noch in derselben Nacht erstattete die Jugendliche nach der mutmaßlichen Vergewaltigung Anzeige bei der Polizei.

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Untersuchungshaft angeordnet

Der 47-Jährige wurde unweit des Tatorts gefasst und anschließend in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, wo er voraussichtlich für mehrere Tage verbleiben wird. Wegen der Schwere des Tatvorwurfs sowie der Minderjährigkeit des mutmaßlichen Opfers ordnete die zuständige Behörde Untersuchungshaft an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck der „Krone“ bestätigte.

Der entsprechende Beschluss hat eine Gültigkeit von 14 Tagen, nach deren Ablauf geprüft wird, ob eine Verlängerung der Untersuchungshaft erforderlich ist. Vorstrafen des Mannes waren für diese Entscheidung nicht ausschlaggebend.

Über die Person des Verdächtigen wurden keine weiteren Angaben gemacht; dem Vernehmen nach soll der österreichische Staatsbürger jedoch als Lehrer im Tiroler Unterland tätig sein.