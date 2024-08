15-Jähriger entführt Bus und nimmt Passagiere mit

In Bremen setzte sich ein 15-jähriger Jugendlicher, angetrieben von seiner Leidenschaft für Fahrzeuge und Technik, hinter das Steuer eines öffentlichen Busses.

Unerwartetes Abenteuer

Der Vorfall begann am späten Montagabend, als der besagte Jugendliche die Gelegenheit nutzte, seine Begeisterung für das Busfahren in die Tat umzusetzen. Durch die Vorspiegelung, er sei ein Praktikant, gewann er das Vertrauen eines Busfahrers und seiner Kollegen. Diese Täuschung ermöglichte es ihm, an einem Fahrerwechsel teilzunehmen, ohne Verdacht zu erregen.

Passagiertransport

Nachdem die reguläre Tour beendet war und der echte Busfahrer den Dienst verließ, kehrte der Jugendliche heimlich zum Bus zurück, startete ihn und fuhr zu einer Haltestelle, wo er wartende Passagiere aufnahm. Diese Passagiere gingen davon aus, in den Händen eines professionellen Busfahrers zu sein, während sie in Wirklichkeit von einem enthusiastischen Teenager chauffiert wurden.

Lesen Sie auch: Betrunkene Flixbus-Fahrer verwandeln Paris-Trip in Albtraum! Eine Busfahrt von Berlin nach Paris endet in einem Albtraum, als der betrunkene Flixbus-Fahrer die Sicherheit der Fahrgäste gefährdet.

Bus und Bahn kollidieren – Vier Verletzte In Graz kollidierten ein Bus und eine Straßenbahn, wobei vier Personen verletzt wurden. Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Wiener Busfahrer wirft Mutter mit weinendem Kind raus! In Wien sorgt ein Vorfall für Diskussionen, bei dem eine Mutter mit ihrem weinenden Kind von einem Busfahrer zum Aussteigen aufgefordert wurde.

Ende einer ungewöhnlichen Fahrt

Die unerlaubte Fahrt endete jedoch abrupt, als die echten Busfahrer den Verlust ihres Fahrzeugs bemerkten und umgehend die Polizei informierten. Die Beamten konnten den Bus rasch lokalisieren und die Fahrt ohne weitere Zwischenfälle beenden. Obwohl niemand verletzt wurde, trug der Bus einige Schäden davon, darunter Kratzer im Lack und „unerwünschtes Gestrüpp an seiner Karosserie“. Der Jugendliche wurde anschließend in die Obhut seines Vaters übergeben. Laut Polizei wollte er „seine Begeisterung für Fahrzeuge und Technik ausleben“.