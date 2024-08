Zwangspause: Arnautovic verletzt! Ist die Saison gelaufen?

Im Rahmen eines Vorbereitungsspiels am vergangenen Freitag gegen Pisa, hat der 35-jährige Angreifer des ÖFB-Teams Marko Arnautovic eine Blessur davongetragen. Während der Partie zog sich der Fußballprofi eine leichte Zerrung im linken Oberschenkel zu, die nun seine Einsatzfähigkeit beeinträchtigt.

Erwartungen

Berichten italienischer Zeitungen zufolge muss Marko Arnautovic nun eine rund zweiwöchige Zwangspause einlegen. Diese unerwartete Verletzung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Inter Mailand, der Club des österreichischen Nationalspielers, startet am 17. August mit einem Auswärtsspiel in Genua in die Saison zur Titelverteidigung.

Inter Mailand besorgt

Die Verantwortlichen von Inter Mailand zeigen sich zwar besorgt über den Ausfall ihres erfahrenen Stürmers, sind aber zuversichtlich. Arnautovic sollte nach dieser kurzen Pause wieder vollständig ins Team integriert werden. Angesichts des dichten Terminkalenders und der hohen Erwartungen an die bevorstehende Saison, könnte diese Verletzung jedoch für das Team und den Spieler selbst eine zusätzliche Herausforderung darstellen.

Hoffnung der Fans

Die Fans hoffen nun auf eine schnelle und vollständige Genesung des Star-Kickers. Während der kommenden zwei Wochen wird genauestens beobachtet, wie sich die Verletzung entwickelt und ob der Spieler rechtzeitig fit wird, um seiner Mannschaft bei der Mission Titelverteidigung unterstützend zur Seite zu stehen.