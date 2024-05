1,68 Promille: Mutter verursacht Verkehrsunfall mit drei Kindern im Auto (FOTOS)

Eine 40-jährige Mutter aus dem Bezirk Schärding verursacht einen schweren Verkehrsunfall in Aigen von Neukirchen, als sie unter erheblichem Alkoholeinfluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert, das schließlich auf dem Dach landet.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ereignete sich im Ortsteil Aigen von Neukirchen ein dramatischer Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Mutter aus dem Bezirk Schärding verlor unter dem Einfluss von erheblichem Alkoholkonsum – es wurden 1,68 Promille gemessen – die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab, streifte mehrere Bäume und landete schließlich auf dem Dach.

Glück im Unglück

An Bord des Fahrzeugs befanden sich neben der Mutter auch drei Kinder. Ihr 7-jähriger Sohn, ihre 10-jährige Tochter und ein 13-jähriges Mädchen. Trotz der Schwere des Unfalls grenzt es an ein Wunder, dass alle Beteiligten diesen mit lediglich einem Schrecken überstanden. Sie waren in der Lage, sich selbstständig aus dem Wrack zu befreien. Ein Umstand, der auf eine „Armee an Schutzengeln“ zurückgeführt werden könnte.

