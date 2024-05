Eine junge Medizinspezialistin aus Kanada hat ihren mutigen Kampf gegen eine tödliche Krankheit verloren. Ihre letzte Botschaft, die posthum auf TikTok veröffentlicht wurde, hat Menschen weltweit tief berührt. Kimberley Knox, eine 31-jährige TikTokerin aus Calgary (Kanada), die seit drei Jahren gegen Krebs kämpfte, erlag am 8. Mai dieser heimtückischen Krankheit. Ihr wurde mit 28 ein metastasierender Sarkom diagnostiziert – während sie noch in der Facharztausbildung stand. Auf TikTok teilte sie regelmäßig Einblicke in ihren bewegenden Kampf gegen den Krebs.

Letzte Worte voller Dankbarkeit

Ihr finaler Clip wurde im Einklang mit ihrem letzten Wunsch nach ihrem Tod veröffentlicht. „Meine Reise ist zu Ende, und ich könnte nicht dankbarer sein“, sagte Knox in dem Video, das bislang über 5,1 Millionen Aufrufe sammeln konnte. „Ihr habt mich überaus glücklich gemacht und eure Unterstützung war mehr als genug, um jedem Menschen zu helfen, sich irgendeiner Herausforderung zu stellen.“

Ein Leben in vollen Zügen gelebt

„Für diejenigen, die mich nicht kennen – ich bin Kim. Ich hatte ein wunderbares Leben und bin stolz darauf.“ Weiter sprach sie über die Liebe zu ihren Tieren, ihrem Ehemann und ihrer Leidenschaft für Make-up. „Auch wenn mein Dasein als Ärztin ein großer Teil meiner Identität war, sind dies die Dinge, die wirklich wichtig sind“, erklärte sie unter Tränen.

In ihrem rührenden Abschied sprach sie auch darüber, was sie vor ihrem letzten Atemzug noch erleben wollte: „Ich hatte die Chance, mich zu verloben, zu heiraten, New York zu besuchen, in Michelin-Stern-Restaurants zu essen, Broadway-Shows zu sehen, was immer ein Traum von mir war, nach San Francisco zu reisen und Weingüter zu besuchen.“

Ein bedauernswertes frühes Ende

Sie reflektierte über die Jahre vor ihrer Diagnose: „Ich hatte bereits ein erfülltes Leben und habe Dinge getan, von denen andere nur träumen.“ Der einzige wirkliche Kummer, den sie empfand, war die Tatsache, dass sie und ihr Ehemann nicht zusammen alt werden würden. „Alles andere kann ich ertragen. Ich kann euch nicht genug danken. Mir wird TikTok fehlen. Ich liebe euch alle. Danke für die Chancen, die ihr mir gegeben habt. Ich weine vor Freude, denn am Ende meines Lebens habe ich meine Bestimmung gefunden. Vielen Dank von ganzem Herzen, auf Wiedersehen“, schloss sie ihren herzergreifenden letzten Gruß, der Millionen weltweit zu Tränen rührte.