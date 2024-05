Luka Doncics Pressekonferenz wegen Sex-Geräusche gestoppt!

In einem ungewöhnlichen Zwischenfall wurde eine Pressekonferenz mit Luka Doncic, dem Basketball-Star der Dallas Mavericks, durch unerwartete Geräusche abrupt unterbrochen. Während Doncic nach dem 119:110-Sieg gegen die Oklahoma City Thunder, der das Playoff-Serienverhältnis auf 1:1 ausglich, Fragen der Presse beantwortete, hallten plötzlich laute Sex-Geräusche durch den Raum. Diese peinliche Unterbrechung sorgte nicht nur für Verwirrung, sondern bot auch einen Moment komischer Erleichterung.



Doncic, der slowenische Basketball-Star, befand sich mitten in seiner Antwort, als das Stöhnen einer Frau die reguläre Fragerunde abrupt unterbrach. Mit einer Mischung aus Schock und Verwunderung auf dem Gesicht, suchte der 25-Jährige mit seinem Blick den Raum ab, bevor er seine Antwort unterbrach. Die Geräuschkulisse legte kurz darauf wieder Ruhe an den Tag, was Doncic dazu veranlasste, sichtlich amüsiert den Kopf zu senken und sich verlegen die Hand vor die Augen zu halten.

„Ich hoffe, das war nicht gerade live“, scherzte Doncic, was die angespannte Atmosphäre im Raum auflockerte und für Lacher unter den Anwesenden sorgte. Nach diesem kuriosen Vorfall konnte die Pressekonferenz fortgesetzt werden.

Mysteriöser Ursprung

Woher die störenden Geräusche genau kamen, bleibt bisher ein Rätsel. Es liegt nahe, dass es sich um einen geplanten Streich handeln könnte. Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, wie zum Beispiel bei der Auslosung der Fußball-Europameisterschaft in der Hamburger Elbphilharmonie, die ebenfalls durch unerwartete Stöhngeräusche gestört wurde. Damals bekannte sich der YouTuber Daniel Jarvis zu dem Streich.