2.107 PS und 431 km/h: Balkan-Auto bricht neuen Rekord

Der kroatische Elektrofahrzeughersteller Rimac hat mit seinem Nevera R einen beeindruckenden Erfolg erzielt. Das Unternehmen, bekannt für seine leistungsstarken Elektrofahrzeuge, stellte mit diesem Modell nicht nur einen, sondern gleich 24 neue Weltrekorde auf.

Für diese außergewöhnliche Leistung wurde der Elektro-Sportwagen im High-Performance-Modus betrieben und verfügte über eine optimierte Aerodynamik. Zu den aerodynamischen Verbesserungen zählen ein fest installierter Heckflügel, ein vergrößerter Diffusor sowie eine insgesamt verbesserte Luftstromeffizienz. Die Antriebseinheit des Nevera R besteht aus vier Elektromotoren, die zusammen eine Gesamtleistung von 2.107 PS entwickeln.

Beeindruckende Leistungsdaten

Bei der anspruchsvollen Disziplin 0-400-0 km/h setzte das kroatische Elektrofahrzeug neue Maßstäbe. Der Supersportwagen absolvierte diese Herausforderung in nur 25,79 Sekunden – eine Verbesserung von 2,04 Sekunden gegenüber dem bisherigen Rekord des Koenigsegg Jesko Absolut. Diese Disziplin verlangt vom Fahrzeug, zunächst aus dem Stand auf 400 km/h zu beschleunigen und anschließend wieder vollständig zum Stillstand zu kommen.

Mit seinen technischen Verbesserungen erreicht der Nevera R den Sprint von 0 auf 100 km/h in 1,72 Sekunden, die 200 km/h-Marke in 3,95 Sekunden und 300 km/h in 7,89 Sekunden. Die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs liegt bei 431,45 km/h – ein neuer Weltrekord für Elektrofahrzeuge aus Serienproduktion.

Die Rekordfahrten wurden mit einer modifizierten Version des Nevera durchgeführt und von unabhängigen Prüfern verifiziert. Das Standardmodell hatte bereits 2023 auf der Teststrecke Automotive Testing Papenburg in Deutschland 23 Leistungsrekorde aufgestellt. Der neue Nevera R konnte nun sämtliche dieser Bestmarken übertreffen. Mate Rimac, CEO von Bugatti Rimac und Rimac Technology, kommentierte den Erfolg: „Als wir den ursprünglichen Nevera vorgestellt haben, schien es, als hätten wir die Leistungsgrenze von Hypercars erreicht. Innerhalb nur einer Generation haben wir einen Sprung geschafft, für den andere Jahrzehnte brauchen würden.“

Exklusive Verfügbarkeit

Interessenten für dieses Rekordfahrzeug müssen mit erheblichen Kosten rechnen. Die Produktion des Nevera R ist auf lediglich 40 Exemplare limitiert.

Der Basispreis für dieses exklusive Elektrofahrzeug beginnt bei 2,3 Millionen Euro. Die Auslieferung an Kunden soll nach Abschluss der finalen Validierungstests erfolgen, die die beeindruckenden Leistungssteigerungen gegenüber dem Standardmodell bestätigen.