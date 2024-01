2. Jänner: So wird der Dienstag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

In jüngster Zeit sind Diskussionen Anlass für Kontroversen geworden. Vermeiden Sie es, sich von Ihren Emotionen überwältigen zu lassen, und schaffen Sie Distanz. Achten Sie darauf, nicht der Versuchung Ihrer Naschsucht zu erliegen, kalorienreiche Nahrung zu sich zu nehmen, und denken Sie an Ihre Figur! Auf diese Weise können Sie auch zusätzliche Energie gewinnen.

Sie neigen dazu, sorgloser zu sein als gewöhnlich. Ihr Streben nach Fortschritt bringt Sie jedoch behutsam zurück in die Realität.

Stier

Die positive Stimmung, die Sie ausstrahlen, macht Sie bei Ihren Mitmenschen beliebt. Ihre Fröhlichkeit ist ansteckend, und Sie befinden sich in einer ausgezeichneten Verfassung. Es ist ratsam, nicht den Versuch zu unternehmen, alle Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen. Reflektieren Sie über Ihre Ernährungsgewohnheiten.

Sie werden in eine offizielle Veranstaltung eingebunden. Ihre Erwartungen steigen, und es stellt sich heraus, dass Ihre Geduld berechtigt war.

Zwillinge

Durch Ihr vernünftiges Denken werden Sie in der Lage sein, sich aus einer anspruchsvollen Lage zu befreien. Es ist wichtig, Ihre Handlungen zu überdenken und impulsive Reaktionen zu vermeiden, um Überforderung oder Verletzungen zu verhindern. Die Einnahme von Wasser kann Ihnen helfen, sich zu entspannen.

Suchen Sie bewusst nach neuen Kontakten, da sie Sie auf kreative Weise inspirieren werden.

Krebs

Ein flexibler Tagesverlauf zeichnet sich ab. Eine bevorstehende kurze Reise könnte sich positiv auf Ihr Wohlbefinden auswirken. Gespräche mit erfahrenen Personen könnten aufzeigen, dass übermäßiges Verhalten nachteilige Folgen hat.

Auch wenn Ihr Enthusiasmus gelegentlich als Arroganz interpretiert wird, erhalten Sie dennoch positive Unterstützung. Offenheit gegenüber Ihren Mitmenschen ist ratsam.

Löwe

Um einen höheren Gang einzulegen, müssen Sie eine persönliche Herausforderung überwinden. Beachten Sie Lücken in Ihrer Ernährung, um ein gesteigertes Energieniveau zu erreichen.

Es besteht die Gefahr, dass Sie rücksichtslos gegenüber Personen handeln, die Ihr Wohl im Sinn haben. Erwägen Sie, einige neue Bekanntschaften zu machen.

Jungfrau

Erfreuen Sie sich am Leben in vollen Zügen und verschwenden Sie keine Gedanken an Kleinigkeiten! Ein tiefer Atemzug wird Ihnen helfen, die Dinge in Ruhe neu zu organisieren.

Es stehen Ihnen einige vielversprechende neue Kontakte bevor. Bleiben Sie aufgeschlossen für Veränderungen, insbesondere im Bereich Ihres sozialen Lebens.