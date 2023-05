20.000 Euro pro Auftritt: So bescheiden lebt Tea Tairovic (FOTO)

Die Balkan-Sängerin Tea Tairovic hat im vergangenen Jahr viel Erfolg mit ihrem neuen Album gehabt, was zu einem erheblichen Anstieg ihres Gagenpreises geführt hat. Mit fast 20 Auftritten pro Monat liegt ihr monatliches Einkommen sicherlich bei mehreren tausend Euro. Doch sie ist trotzdem in ihrem Elternhaus geblieben.

Obwohl sie den Spitznamen „Trinkgeld-Königin“ hat und in den letzten Jahren mehrere Hunderttausend Euro verdient hat, ist sie bescheiden geblieben und lebt mit ihrer Mutter in ihrem Heimatort Novi Sad, wo sie in einem bescheidenen Haus in einem isolierten Stadtteil lebt.

(FOTO: Screenshot)

Das Haus hat drei Etagen und einen kleinen Garten, aber es unterscheidet sich nicht von einem der anderen Häuser in diesem Stadtteil. Es ist mit künstlichem Grün umgeben, um ihnen mehr Privatsphäre zu bieten. Es gibt auch einen PVC-Container im Hof des Haupthauses, der allerdings nicht als Wohnraum genutzt wird.