20-Jähriger in Österreich totgefahren – Lenker flüchtet

Ein Heimweg endet tödlich – und der Fahrer flüchtet. In Kärnten sucht die Polizei nach einem Fahrzeug mit schweren Schäden.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam im Kärntner Bezirk Völkermarkt ein 20-jähriger Mann ums Leben, nachdem er von einem Fahrzeug erfasst worden war. Der Lenker oder die Lenkerin flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern.

Der junge Mann war zuvor beim Feuerwehrfest in St. Stefan bei Globasnitz zu Gast gewesen und befand sich auf dem Heimweg nach St. Michael ob Bleiburg. Gegen 4.20 Uhr war er auf der Bleiburger Straße (B81) im Bereich Traundorf unterwegs und ging dabei vorschriftsmäßig am linken Fahrbahnrand. Ein entgegenkommendes Fahrzeug erfasste ihn frontal und schleuderte ihn auf die Fahrbahn.

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Reanimation erfolglos

Ein Anrainer wurde durch das Geräusch des Aufpralls auf das Geschehen aufmerksam und leistete dem schwer verletzten Mann sofort erste Hilfe. Eine weitere Autofahrerin, die kurz darauf an der Unfallstelle vorbeikam, hielt an und verständigte die Polizei. Eine First-Responderin sowie ein Notarzt versuchten, den 20-Jährigen zu reanimieren – ohne Erfolg.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das verursachende Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits spurlos verschwunden, da der Lenker oder die Lenkerin die Stelle noch vor dem Eintreffen der ersten Helfer verlassen hatte.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Aus den gesicherten Spuren am Unfallort lässt sich schließen, dass das gesuchte Fahrzeug im Frontbereich erhebliche Schäden aufweisen dürfte.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bleiburg oder über den Notruf 133 zu melden.