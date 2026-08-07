Maskierte Männer prügeln Schiedsrichter mit Schlagstöcken nieder

Ein Morgenläufer, zwei Maskierte und Teleskopschlagstöcke – in Osijek wurde ein bekannter Schiedsrichter brutal attackiert.

Kurz nach sieben Uhr morgens ging bei der Einsatzzentrale der Polizeidirektion Osijek-Baranja am Freitag ein Notruf ein: Eine Person liege verletzt auf der Fahrbahn der Wilsonova-Straße in Osijek. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen 43-jährigen Mann aus Osijek vor, der umgehend ins Klinische Krankenhauszentrum gebracht wurde. Wie das Portal *24sata* inoffiziell in Erfahrung brachte und der *Jutarnji list* berichtet, handelt es sich bei dem Schwerverletzten um Tihomir Pejin – einen ehemaligen Fußballschiedsrichter und aktuell tätigen VAR-Schiedsrichter (Videoassistent).

Brutaler Überfall

Pejin soll in der Früh seine gewohnte Laufrunde absolviert haben, als er von zwei maskierten Männern attackiert wurde. Einer der Angreifer näherte sich auf einem E-Scooter, während der zweite zu Fuß hinter ihm her war. Nachdem sie ihn eingeholt hatten, sollen sie mit Teleskopschlagstöcken auf ihn losgegangen sein. Erst als ein vorbeifahrender Autofahrer hupte und damit die Täter aufschreckte, ließen diese von ihm ab und flüchteten. Anwohner, die den Überfall beobachtet hatten, eilten dem am Boden liegenden Mann zu Hilfe.

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Offiziell hat die Polizei bislang weder den Namen des Opfers bestätigt noch Details zum Tathergang veröffentlicht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen, das Motiv für den brutalen Angriff ist derzeit noch völlig unklar. Im Zuge der Untersuchungen sollen alle Umstände des Vorfalls lückenlos aufgeklärt werden.

Pejins Karriere

Tihomir Pejin ist in Kroatien keine unbekannte Persönlichkeit: Jahrelang leitete er Spiele in der höchsten kroatischen Fußballliga, ehe er in die Rolle des VAR-Schiedsrichters wechselte.

Erst im vergangenen Jahr wurde er zusätzlich zum Direktor des Flughafens Osijek bestellt.