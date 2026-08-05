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Beziehungsgewalt

Todesdrohung, Teppichmesser, Fahrerflucht – Wiener Horrorbeziehung eskaliert brutal

Todesdrohung, Teppichmesser, Fahrerflucht – Wiener Horrorbeziehung eskaliert brutal
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Teppichmesser, Todesdrohungen und Fahrerflucht – in Wien eskalierte eine On/Off-Beziehung auf dramatische Weise.

In einer Wohnung in Wien-Pötzleinsdorf kam es Dienstagmittag zu einem schweren Gewaltvorfall: Ein 49-Jähriger soll dort seine Ex-Partnerin mit Schlägen und Tritten angegriffen und ihr mit einem Teppichmesser gedroht haben, sie umzubringen. Erst als die Frau lautstark um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und ergriff die Flucht – nicht ohne zuvor ihren Rucksack an sich zu nehmen und unbefugt mit ihrem Auto davonzufahren. Einen gültigen Führerschein besitzt der serbische Staatsbürger nicht, wie Polizeisprecher Philipp Haslinger bestätigte.

Eskalation & Festnahme

Laut Haslinger verband die beiden eine On/Off-Beziehung. Am Dienstag eskalierte das Verhältnis in der Wohnung der Frau vollständig: Der 49-Jährige verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, bevor er seine Ex-Partnerin attackierte. Anschließend fuhr er mit ihrem Fahrzeug zu seiner Wohnung in Wien-Döbling, wo ihn eine Polizeistreife festnahm. Ein Alkoholvortest ergab eine Atemluftkonzentration von rund 2,3 Promille.

Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet, darunter wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung sowie weiterer straf- und verwaltungsrechtlicher Vergehen. Auch das Lenken eines Kraftfahrzeugs ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss wurde zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Straftatbestand der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung nach § 87 StGB sieht in Österreich bei vollendeter Tat für die vorsätzliche Zufügung einer schweren Körperverletzung mit einer Waffe oder einem anderen gefährlichen Mittel eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor.

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