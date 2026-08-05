Verhalten nicht tragbar: ORF-Generaldirektorin Thurnher feuert Sender-Chef fristlos

Paukenschlag beim ORF: ORF-III-Chef Peter Schöber abberufen – nun soll auch sein Dienstverhältnis aufgelöst werden.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat Peter Schöber als Geschäftsführer von ORF 3 mit sofortiger Wirkung von seinem Posten abberufen und beurlaubt. Auslöser der Entscheidung waren Compliance-Vorwürfe gegen Schöber, die sowohl von der ORF-internen Compliance-Stelle als auch von externen Fachleuten geprüft worden waren.

Im Rahmen der ORF-Compliance-Untersuchung erhoben rund 50 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter Vorwürfe gegen Schöber. Diese betrafen Mobbing, toxisches Führungsverhalten und politische Einflussnahme.

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Schöbers Abberufung

Die Ergebnisse dieser Prüfungen liegen mittlerweile vor. Am Mittwoch unterrichtete Thurnher die Mitglieder des ORF-Stiftungsrats über den Schritt.

In ihrer Mitteilung hielt sie fest: „Ich habe Peter Schöber daher mit dem heutigen Tag von seiner Funktion als ORF-3-Geschäftsführer abberufen und beurlaubt. In weiterer Folge werden Gespräche zur Auflösung seines Dienstverhältnisses mit dem ORF geführt.“

Aus den Untersuchungen ging hervor, dass Schöber ein Verhalten an den Tag gelegt hatte, das mit den Anforderungen an eine Führungsposition beim ORF nicht vereinbar ist.