KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Compliance-Affäre

Verhalten nicht tragbar: ORF-Generaldirektorin Thurnher feuert Sender-Chef fristlos

Verhalten nicht tragbar: ORF-Generaldirektorin Thurnher feuert Sender-Chef fristlos
Foto: iStock, epa/Alexander Becher
1 Min. Lesezeit |

Paukenschlag beim ORF: ORF-III-Chef Peter Schöber abberufen – nun soll auch sein Dienstverhältnis aufgelöst werden.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat Peter Schöber als Geschäftsführer von ORF 3 mit sofortiger Wirkung von seinem Posten abberufen und beurlaubt. Auslöser der Entscheidung waren Compliance-Vorwürfe gegen Schöber, die sowohl von der ORF-internen Compliance-Stelle als auch von externen Fachleuten geprüft worden waren.

Im Rahmen der ORF-Compliance-Untersuchung erhoben rund 50 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter Vorwürfe gegen Schöber. Diese betrafen Mobbing, toxisches Führungsverhalten und politische Einflussnahme.

Schöbers Abberufung

Die Ergebnisse dieser Prüfungen liegen mittlerweile vor. Am Mittwoch unterrichtete Thurnher die Mitglieder des ORF-Stiftungsrats über den Schritt.

In ihrer Mitteilung hielt sie fest: „Ich habe Peter Schöber daher mit dem heutigen Tag von seiner Funktion als ORF-3-Geschäftsführer abberufen und beurlaubt. In weiterer Folge werden Gespräche zur Auflösung seines Dienstverhältnisses mit dem ORF geführt.“

Aus den Untersuchungen ging hervor, dass Schöber ein Verhalten an den Tag gelegt hatte, das mit den Anforderungen an eine Führungsposition beim ORF nicht vereinbar ist.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Niedrigwasser
Festgefahren: Fünf österreichische Frachtkonvois stecken seit Tagen in der Donau fest
| Beziehungsgewalt
Todesdrohung, Teppichmesser, Fahrerflucht – Wiener Horrorbeziehung eskaliert brutal
| Compliance-Affäre
Verhalten nicht tragbar: ORF-Generaldirektorin Thurnher feuert Sender-Chef fristlos
| Luftfahrtskandal
Fast aus dem Flieger gerissen – jetzt klagt er Ryanair, Boeing & GE
| Bahnmodernisierung
Serbien gibt Gas: Belgrad und Niš rücken näher zusammen
MEHR AKTUELLE NEWS