2020 kommen die ersten Flugtaxis von Uber! (VIDEO)

Stau und langsamer Verkehr? Bald gehört das zur Vergangenheit, denn ab dem kommenden Jahr sollen die neuen Lufttaxis abheben und getestet werden.

Der Plan für Uber Air soll bereits feststehen, wobei die erstmaligen Versuche in den US-Städten Dallas, Los Angeles, sowie dem australischen Melbourne starten sollen. Der Prototyp des ungewöhnlichen Transportmittels wurde bereits in LA vorgestellt.

You’ve seen what flying cars look like on the outside, but now you can see what the new models look like on the inside.

