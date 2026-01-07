2026 wird teuer: Neue Gebühren und Regeln für Urlauber!

Neue Regeln, höhere Kosten und digitale Umstellungen – die Reisewelt verändert sich 2026 grundlegend. Wer ins Ausland will, muss sich auf zahlreiche Neuerungen einstellen.

Die Reisewelt steht vor umfassenden Veränderungen. Wer 2026 ins Ausland aufbricht, sollte sich gründlich über neue Regelungen informieren. Von Einreisebestimmungen bis zu Tourismusabgaben – zahlreiche Neuerungen werden den Urlaub beeinflussen. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit diesen Änderungen kann unangenehme Überraschungen verhindern und für einen reibungslosen Reiseverlauf sorgen.

Für Bulgarien-Reisende gibt es ab 1. Jänner 2026 eine praktische Erleichterung: Das Land wird Mitglied der Eurozone. Mit der Ablösung des Lew durch den Euro entfällt für Touristen das umständliche Währungstauschen. Preisvergleiche werden einfacher und die lästige Umrechnung gehört der Vergangenheit an – ein deutlicher Komfortgewinn für alle Besucher des Landes.

Venedig intensiviert seine Maßnahmen gegen Übertourismus. Die Stadt weitet 2026 ihr System der Zugangsbeschränkungen aus. Zwischen 3. April und 26. Juli müssen Tagesbesucher an insgesamt 60 Tagen eine Gebühr entrichten. Der Standardtarif beträgt zehn Euro pro Person. Bei einer Buchung mindestens vier Tage im Voraus reduziert sich der Betrag auf fünf Euro. Diese Maßnahme soll den Besucherstrom in der Lagunenstadt regulieren.

Auch Rom führt neue Touristenabgaben ein. Ab 7. Jänner 2026 wird der Besuch des weltberühmten Trevi-Brunnens kostenpflichtig. Für die Besichtigung des historischen Wahrzeichens werden künftig zwei Euro fällig. Die Zahlung erfolgt elektronisch per Karte. Mit dieser Maßnahme reagiert die italienische Hauptstadt auf die wachsenden infrastrukturellen Herausforderungen durch den Massentourismus.

Neue Gebühren

In den Vereinigten Staaten steigen die Kosten für Naturliebhaber. Die US-Nationalparkverwaltung führt ab Jänner 2026 eine zusätzliche Gebühr von 100 US-Dollar pro Person ein. Betroffen sind beliebte Naturattraktionen wie der Grand Canyon, Yellowstone und Yosemite. Für Kinder unter 16 Jahren gilt diese Preiserhöhung nicht.

Bei Reisen nach Großbritannien ist ab 25. Februar 2026 besondere Aufmerksamkeit geboten. Die Kontrollen der elektronischen Einreisegenehmigung ETA werden verschärft. Obwohl diese Genehmigung für österreichische Staatsbürger bereits seit April 2025 verpflichtend ist, ändert sich nun das Verfahren. Fluglinien müssen vor dem Boarding die Gültigkeit der ETA überprüfen – ohne diese Genehmigung ist kein Betreten des Flugzeugs möglich.

Die USA erwägen weitere Verschärfungen ihrer Einreisebestimmungen. Ein aktueller Vorschlag der amerikanischen Grenzschutzbehörde sieht vor, dass Reisende ihre Aktivitäten in sozialen Medien der vergangenen fünf Jahre offenlegen müssen. Diese potenzielle Regelung könnte eine zusätzliche Hürde für USA-Besucher darstellen.

Verkehrsänderungen

Für Autofahrer in Spanien ändert sich die Pannensicherung. Ab 2026 entfällt für spanische Fahrzeuge die Pflicht zum Aufstellen eines Warndreiecks bei Unfällen oder Pannen. Stattdessen wird ein spezielles Blinklicht vorgeschrieben. Diese Regelung betrifft ausschließlich in Spanien zugelassene Fahrzeuge. Bei Mietwagen sollten Urlauber auf die Ausstattung mit dem erforderlichen Blinklicht achten.

Kroatien modernisiert sein Mautsystem. Im Herbst 2026 erfolgt die Umstellung auf ein digitales Verfahren. Fahrer von Autos und Motorrädern können dann entweder eine Mautbox nutzen oder die Gebühr digital entrichten. Die Änderung betrifft nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen und wird voraussichtlich im September umgesetzt. Sommerurlauber 2026 sind von dieser Umstellung noch nicht betroffen.

Mit geschickter Planung lassen sich 2026 die Urlaubstage maximieren. Wer jetzt schon seine freien Tage strategisch um Feiertage herum plant, kann die Erholungszeit effektiv verdoppeln.