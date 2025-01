23-jähriger Skifahrer stirbt vor Augen seines Bruders

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag im hochalpinen Gebiet des Stubaier Gletschers in Tirol. Hierbei kam ein 23-jähriger Niederländer ums Leben, der abseits der gesicherten Pisten unterwegs war und gegen einen Felsen prallte. Trotz sofortiger Hilfe verstarb er noch am Unfallort.

Aktuelle Ermittlungen

Das Unglück geschah, als der junge Mann gegen Mittag mit seinem Bruder und einem weiteren Bekannten abseits der markierten Pisten Ski fuhr. Die Polizei berichtete, dass der Niederländer mit seinen Skiern auf Steine geriet, die Kontrolle verlor und stürzte, bevor er heftig mit einem Felsen kollidierte. Trotz sofortiger Ersthilfe durch die Pistenrettung und die rasche Intervention eines Notarzthubschraubers konnte das Leben des 23-Jährigen nicht gerettet werden.

Ermittlungen und Warnung

Das tödliche Unglück ereignete sich im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital, Tirol. Die Polizei hat die Leiche mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen. Um die genaue Todesursache zu klären, wurde von der Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Obduktion angeordnet. Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.