Djokovic blamiert sich gegen Nummer 293 der Weltrangliste

Novak Djokovic hat bei seinen Vorbereitungen für die Australian Open 2023 einen unerwarteten Rückschlag erlitten. In Brisbane, wo er seine Form für das bevorstehende Grand-Slam-Turnier in Melbourne testen wollte, musste sich der serbische Tennisstar in der dritten Runde geschlagen geben.

Spielverlauf in Brisbane

Djokovic meisterte die ersten beiden Runden souverän, als er den Australier Rinky Hijikata und den Franzosen Gaël Monfils besiegte. Doch dann traf er auf Reilly Opelka, einen US-Amerikaner, der derzeit auf Rang 293 der Weltrangliste steht. Trotz dieser Platzierung erwies sich Opelka als harter Gegner. Der 2,11 Meter große Spieler, der aufgrund von Verletzungen in früheren Jahren zurückgeworfen wurde, demonstrierte in beeindruckender Weise seine Fähigkeiten.

Opelkas Überraschungssieg

Opelka nutzte seine Chancen optimal aus und holte sich den ersten Satz im Tiebreak. Im zweiten Satz setzte er Djokovic mit starken Aufschlägen unter Druck und gewann diesen schließlich mit 6:3. Bemerkenswert ist, dass Opelka, der in der Vergangenheit bereits unter den Top 20 der Welt rangierte, seine Form offenbar wiedergefunden hat.

Lesen Sie auch: Agassi bezweifelt Djokovics Rückkehr an die Spitze Novak Djokovic holt Andy Murray als neuen Trainer, um frische Impulse zu erhalten. Andre Agassi bezweifelt Djokovics Rückkehr an die Spitze.

"Ekelhaft!": Djokovic und Kyrgios äußern sich zu Doping-Vorwürfen Die Tenniswelt steht im Zentrum einer Doping-Debatte. Djokovic und Kyrgios äußern Bedenken über aktuelle Fälle.

"Einer meiner größten Rivalen": Ex-Tennisstar wird Djokovics Trainer Der zurückgetretene Tennisstar Andy Murray wird künftig Novak Djokovic als Trainer unterstützen. Dies geschieht vor den Australian Open.

Djokovics unerwartetes Ausscheiden in Brisbane wirft Fragen hinsichtlich seiner Form für die bevorstehenden Australian Open auf. Das prestigeträchtige Turnier in Melbourne beginnt am 12. Januar, und es bleibt abzuwarten, wie Djokovic diesen Rückschlag verarbeiten wird. Für den Tennisstar aus Serbien ist das Ziel klar – der Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels im neuen Jahr. Wie gut er darauf vorbereitet ist, werden die kommenden Wochen zeigen.