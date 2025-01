76-Jährige von Männern in Auto gezerrt und vergewaltigt

Ein schockierender Fall von Gewalt erschüttert die Gemeinde Möllersdorf im Bezirk Baden. Am ersten Adventwochenende fiel eine 76-jährige Pensionistin einem grausamen Verbrechen zum Opfer.

Zwei Männer zerrten die Frau in einen Pkw, um sie schwer zu misshandeln und zu missbrauchen. Beide Täter befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Brutaler Überfall

Der verhängnisvolle Tag nahm für die Pensionistin auf einem Feldweg seinen Lauf. Sie passierte ein vermeintlich gewöhnlich abgestelltes Fahrzeug, als sie bemerkte, dass jemand hinter ihr ging. Laut Anwalt Raimund Schüller, der das Opfer vertritt, wurde sie unvermittelt in das Fahrzeug gezogen, wo einer der beide sie zum Oralverkehr zwang, während der andere sie festhielt. Danach zog er sich nackt aus und legte sich auf die Frau.

Verzweifelt schrie die Seniorin um Hilfe, was schließlich Passanten alarmierte. Einer der Täter flüchtete, als er die herannahenden Polizei bemerkt. Dies verhinderte möglicherweise Schlimmeres, so Schüller.

Flucht und Festnahme

In Panik floh die Pensionistin aus dem Auto und rettete sich, als einer der Peiniger mit dem Auto gezielt auf sie zukam. „Wenn sie nicht weggesprungen wäre, hätte er sie erwischt“, erzählte ihr Anwalt Raimund Schüller gegenüber der „Krone“. In Todesangst versteckte sich die Frau in einem Bachbett: „Sie zitterte um ihr Leben“.

Die beiden Verdächtigen, ein 21-jähriger Bosnier und ein 29-jähriger Kroate, wurden im Zuge einer Alarmfahndung festgenommen. Sie standen zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Derzeit sind sie in der Justizanstalt Wiener Neustadt inhaftiert.

Die schrecklichen Erlebnisse haben bei der Pensionistin tiefe seelische Wunden hinterlassen. Sie leidet an einem erheblichen Trauma und fühlt sich auf offener Straße ständig bedroht. Der Anwalt des Opfers betont die Notwendigkeit einer strengen Verurteilung als abschreckende Maßnahme. Eine Anklage wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung ist in Vorbereitung.