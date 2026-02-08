3 Doors Down-Frontmann stirbt mit 47 Jahren

Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Wie sein Management in einem offiziellen Statement der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, schlief Arnold am Samstag friedlich ein, nachdem er mutig gegen seine Krebserkrankung gekämpft hatte. Seine Ehefrau und Familie waren in seinen letzten Stunden an seiner Seite.

Im vergangenen Jahr machte Arnold seine Krebsdiagnose öffentlich. In einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft informierte er damals über seinen Gesundheitszustand: Die Mediziner hatten Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium 4 diagnostiziert, der bereits in die Lunge metastasiert hatte. Infolgedessen musste die Rockgruppe ihre geplante US-Sommertournee absagen.

Musikalisches Erbe

Arnold gehörte zu den Gründungsmitgliedern von 3 Doors Down, die Mitte der 90er Jahre in Mississippi ihre musikalische Reise begannen. Der internationale Durchbruch gelang der Gruppe im Jahr 2000 mit ihrer ersten Single „Kryptonite“. Ein Jahr später erhielt die Band den American Music Award als bester Newcomer.

In Europa erlangte die Rockformation besonders durch den Hit „Here Without You“ Bekanntheit.

Zum musikalischen Vermächtnis der Band zählen weitere erfolgreiche Songs wie „When I’m Gone“, „Let Me Go“ und „It’s Not My Time“.