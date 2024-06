3-jährige stirbt an Hitze: Vater vergaß sie im Auto!

Im Herzen Arizonas fand eine beispiellose Familientragödie ihren Lauf, als ein dreijähriges Mädchen tragisch in einem überhitzten Fahrzeug ums Leben kam. Scott Jones, der Vater des Kindes, hatte es unabsichtlich im Wagen zurückgelassen, ein Fehler mit fatalen Folgen, wie der „Mirror“ in Großbritannien berichtet.

An jenem verhängnisvollen Tag war Charlotte, die jüngste Tochter der Familie, aufgrund einer Krankheit vom Schulbesuch befreit. Ihr Vater brachte wie gewohnt ihre Schwester zur Schule und kehrte zurück, ohne sich an die Anwesenheit seiner kranken Tochter im Auto zu erinnern. Mit der Temperatur, die an diesem Tag in Arizona auf bis zu 36 Grad Celsius anstieg, wurde das Fahrzeug zur tödlichen Falle für das kleine Mädchen.

Eine furchtbare Tragödie

Es vergingen vier quälende Stunden, bis Scott Jones das erschütternde Szenario entdeckte. Seine Frau hatte zwischenzeitlich angerufen und nach dem Verbleib von Vater und Tochter gefragt. Die Realität des Geschehenen traf die Familie wie ein Schlag. Obwohl umgehend Hilfe gerufen wurde, war es für Charlotte bereits zu spät.

Angela Jones, Charlottes Mutter, beschrieb gegenüber „Fox News Digital“ den verhängnisvollen Moment des Bewusstwerdens: „Plötzlich erfüllte Panik seine Stimme. Anfangs befürchtete ich, sie könnte in den Pool gefallen sein. Dann sagte er: ‚Oh Gott, ich glaube, ich habe sie niemals aus dem Auto geholt.’“

Die unterschätzte Gefahr der Hitze

Im Sommer kann die Innenraumtemperatur eines parkenden Autos schnell auf kritische Werte ansteigen. Selbst bei leicht geöffneten Fenstern sind Temperaturen bis zu 70 Grad Celsius im Inneren eines Fahrzeugs keine Seltenheit, informiert „autofahrerseite.eu“. Bei direkter Sonneneinstrahlung heizt sich der Innenraum gefährlich schnell auf, sodass schon nach kurzer Zeit Lebensgefahr für Insassen entsteht. Insbesondere für Kinder und Haustiere steigt ab einer Innentemperatur von 46 Grad Celsius das Risiko schwerer gesundheitlicher Schädigungen bis hin zum tödlichen Hitzeschlag dramatisch an.

Diese Tragödie in Arizona dient als schreckliche Erinnerung an die Gefahren, die von der Kombination aus hohen Außentemperaturen und der Unachtsamkeit von Angehörigen ausgehen können.