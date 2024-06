Arnautovic: Deshalb brach der Fußballprofi in Tränen aus!

Im Herzen des Berliner Olympiastadions, wo Emotionen hochkochen und Fußballgeschichte geschrieben wird, erlebte Österreichs Fußballnationalteam einen denkwürdigen Abend. Marko Arnautovics entscheidender Elfmeter zum 3:1-Sieg gegen Polen, führte nicht nur zu Jubelszenen, sondern löste bei dem 35-jährigen Angreifer auch einen emotionalen Ausbruch aus.

Ein emotionaler Sieg für Arnautovic

Nach dem erlösenden Sieg, der Österreichs Chancen erheblich verbessert, in das Achtelfinale einzuziehen, teilte Arnautovic in einem bewegten Moment mit, dass letzte Tränen ihm über die Wangen liefen – ein Zeichen der emotionalen Entlastung nach intensiv erlebten Wochen. Der Grund für seine Emotionen lag tief im Familienkreis verwurzelt. „Es gab einen Vorfall mit meinem Vater, dem es nicht so gut ging“, offenbarte Arnautovic in einem Interview mit „ServusTV“. Doch beruhigte er die besorgten Gemüter schnell: „Er war heute im Stadion – alles wieder okay.“

Stolz und Genugtuung

Als vorderster Angreifer zeigte Arnautovic, dass trotz seines Alters mit ihm zu rechnen ist. Sein Tor, das 36. im Dress des Nationalteams, machte ihn zu einem der führenden Torschützen Österreichs bei EM-Endrunden. Diese Leistung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Arnautovic in der jüngsten Vergangenheit mit Skepsis bezüglich seiner Leistungsfähigkeit konfrontiert wurde. Kritiker wiesen auf sein Alter hin und bezweifelten, ob er den Anforderungen des modernen Fußballs noch gerecht werden könne. Arnautovic selbst zeigt sich unbeeindruckt von solcher Kritik: „Natürlich hört man, ‚der ist zu alt, der kann das nicht mehr‘. Aber ich fühle mich gut und habe Spaß in diesem Team“, erklärte er.

Lesen Sie auch: 3-jährige stirbt an Hitze: Vater vergaß sie im Auto!Ein fataler Fehler eines Mannes aus Arizona, USA, kostete seine 3 Jährige Tochter das Leben, als er sie im überhitzten Auto vergessen hatte.

3-jährige stirbt an Hitze: Vater vergaß sie im Auto!Ein fataler Fehler eines Mannes aus Arizona, USA, kostete seine 3 Jährige Tochter das Leben, als er sie im überhitzten Auto vergessen hatte. Schwimmerin entdeckt männliche Leiche in FlussIn den Gewässern der Raab wurde ein lebloser Körper entdeckt, was eine umfangreiche Rettungsaktion auslöste.

Schwimmerin entdeckt männliche Leiche in FlussIn den Gewässern der Raab wurde ein lebloser Körper entdeckt, was eine umfangreiche Rettungsaktion auslöste. Anschlagspläne vor Olympischen Spielen: Jugendlicher festgenommenEin 19-jähriger Mann wurde in Frankreich festgenommen, verdächtigt, Anschläge auf die Olympischen Spiele geplant zu haben.

Ein unmissverständliches Zeichen gesetzt

Der Erfolg gegen Polen hat nicht nur wegen der damit verbundenen Punkte Bedeutung. Es ist ein Beweis für den unbändigen Willen und die Leistungsbereitschaft der gesamten Mannschaft. Unter der Leitung ihres energischen Trainers und mit Arnautovic als Kapitän demonstrierte das österreichische Team, dass es bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen und seine Ambitionen mit Nachdruck zu verfolgen. „Wir wussten, es wird schwer gegen Polen. Aber wir haben von Anfang an unseren Willen gezeigt, und die zweite Halbzeit hat bewiesen, wer wir sind“, resümierte Arnautovic.

Dieser Sieg über Polen und die damit einhergehenden Emotionen unterstreichen nicht nur die individuellen Errungenschaften von Spielern wie Arnautovic, sondern auch den kollektiven Geist, der das österreichische Team trägt.