33 Haiarten in der Adria: Forscher spricht über Gefahr im Kroatien-Urlaub

Die Adria beherbergt 33 Haiarten, doch die Panik in sozialen Medien ist unbegründet. Experten geben Entwarnung für Badegäste an Kroatiens Küsten.

In der Adria schwimmen 33 Haiarten – doch nur drei gelten als potenziell gefährlich: der Weiße Hai, der Langnasenhai und der Atlantische Hai. Die beiden letztgenannten halten sich vorwiegend auf offener See auf, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung in Küstengewässern äußerst gering ist. Der in der Adria am weitesten verbreitete größere Hai ist der Blauhai, der hauptsächlich die südliche Adria bewohnt und selten in Strandnähe anzutreffen ist.

Diese Art gilt als harmlos für Menschen – dennoch ist Vorsicht geboten. Wie bei allen Wildtieren sollte man auch Haie niemals bedrängen, da jedes Lebewesen bei empfundener Bedrohung Verteidigungsmechanismen aktivieren kann.

Mit Beginn der Badesaison häufen sich in sozialen Netzwerken wieder Aufnahmen vermeintlicher Haiflossen. Erst kürzlich sorgte ein auf TikTok veröffentlichtes Video aus Vodice in Kroatien für Aufsehen, das zwei kleinere Flossen in Ufernähe zeigt. Experten erklären dieses Phänomen mit der schlichten Tatsache, dass mit steigender Besucherzahl an den Stränden naturgemäß auch mehr Sichtungen und Aufnahmen zu erwarten sind.

Experten beruhigen

Die tatsächliche Gefährdung durch Haie an Kroatiens Küsten ist verschwindend gering, betont Prof. Alen Soldo von der Universität Split, ein renommierter Haiexperte. „Zu dieser Jahreszeit meldet sich regelmäßig jemand, der einen Hai gesehen haben will. Das liegt schlicht daran, dass jetzt viele Menschen am Meer sind.“ Besorgniserregend wäre es, wie ich gerne scherze, wenn man einen Hai auf einem Berg sichten würde – nicht im Meer“, erklärt Soldo mit einem Augenzwinkern.

„Kroatien zählt definitiv nicht zu den gefährlichen Gebieten“, stellt der Experte klar. Der letzte tödliche Haiangriff ereignete sich 1974. Der jüngste dokumentierte Vorfall geht auf das Jahr 2008 zurück, als ein slowenischer Schwimmer nahe der Insel Vis von einem Weißen Hai attackiert wurde.

„Wichtig ist jedoch zu verstehen: Der Weiße Hai greift Menschen nicht gezielt an. Im Fall des verletzten Slowenen spielte vermutlich der mitgeführte Fisch eine entscheidende Rolle bei dem Vorfall“, erläutert Soldo.

Natürliches Verhalten

„Menschen gehören nicht zum natürlichen Beuteschema des Weißen Hais. Solche Vorfälle passieren fast ausschließlich durch Verwechslungen – wie im Fall des slowenischen Schwimmers. Haie, einschließlich des Weißen Hais, verirren sich normalerweise nur in Küstennähe“, führt der Experte aus.

„99 Prozent aller Menschen werden in ihrem Leben keinen Hai zu Gesicht bekommen“, ergänzt Soldo und betont, dass Haie deutlich mehr Angst vor Menschen haben als umgekehrt.

Der Haiforscher befindet sich derzeit im Rahmen einer Feldstudie über Haie und Rochen an der türkisch-syrischen Grenze. Bemerkenswert ist, dass Kroatien eine Vorreiterrolle im Schutz dieser Meerestiere einnimmt.

„Insgesamt stehen in Kroatien 24 Hai- und Rochenarten unter Schutz“, erklärt Soldo. Für die laufende Saison werden wieder zahlreiche Aufnahmen dieser faszinierenden Meeresbewohner erwartet – möglicherweise auch von Walen, die regelmäßig sowohl Begeisterung als auch Unbehagen auslösen.

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass das Meer ein einzigartiges Ökosystem darstellt, in dem verschiedenste Organismen leben – und letztlich sind wir Menschen die Eindringlinge in ihrem natürlichen Lebensraum.