Serbische Shakira bricht alle Rekorde – 4.500 Fans in Ekstase

Tea Tairovic begeisterte bei ihrem Auftritt in den Gräben der Festung Nis in Serbien rund 4.500 Fans und stellte damit einen neuen Besucherrekord auf. Die als „serbische Shakira“ bekannte Künstlerin kehrte damit nach Nis zurück, wo sie bereits im Oktober vergangenen Jahres die Sporthalle „Cair“ bis auf den letzten Platz gefüllt hatte – ein Konzert, das in der Szene noch immer Gesprächsstoff liefert. Die Vorfreude ihrer Anhänger auf das Wiedersehen war entsprechend groß.

In einem funkelnden goldenen Fransenkleid betrat die charismatische Sängerin die Bühne, begleitet von ihrem Ehemann Ivan, der sie vom Geländewagen bis zum Auftrittsort nicht von der Seite wich.

Mit ihrem Eröffnungssong „Ker Finansijer“ brachte sie das Publikum sofort zum Kochen. Im weiteren Verlauf präsentierte Tea sowohl ihre bekannten Hits als auch neue Stücke ihres Albums „Aska“, das seit seiner Veröffentlichung vor einem Monat die Charts dominiert.

