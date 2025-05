40 Zentimeter Neuschnee kommen auf Österreich zu!

Kaltfront statt Frühlingswärme: Der Mai enttäuscht mit Tiefdruckgebiet MAGNUS, das nicht nur Regen bringt – in den Hohen Tauern fallen über 40 Zentimeter Neuschnee.

Der Mai zeigt sich in Österreich von seiner kühlen Seite und enttäuscht viele, die bereits auf wärmere Temperaturen gehofft hatten. Besonders bedauerlich erscheint dies, da der Mai traditionell als letzter angenehmer Monat vor der sommerlichen Hitze gilt. Nach einigen freundlichen Tagen zieht am Donnerstag erneut ein Tiefdruckgebiet über das Land.

Die Kaltfront des Tiefs MAGNUS bewegt sich in Richtung Alpenraum und löst eine Lee-Zyklogenese (Tiefdruckbildung auf der windabgewandten Seite eines Gebirges) über dem Golf von Genua aus. In der Folge strömen feuchte Luftmassen aus südwestlicher Richtung in die Alpenregion, was landesweit zu trüben Verhältnissen und Niederschlägen führt.

Unwettergefahr steigt

Im Tagesverlauf sinken die Temperaturen deutlich, während die Gefahr von Gewittern und Hagel zunimmt. Die Schneefallgrenze verschiebt sich merklich nach unten, was im Hochgebirge zu erheblichen Neuschneemengen führt. Die UBIMET-Unwetterzentrale prognostiziert für die Hohen Tauern Schneefälle von mehr als 40 Zentimetern.

Eine leichte Wetterbesserung zeichnet sich für Freitag ab. In den frühen Stunden fallen im Südosten und entlang der Alpennordseite noch Niederschläge. Tagsüber ziehen an der nördlichen Alpenseite vereinzelte, schwache Schauer durch. In den übrigen Landesteilen trocknet es zunehmend ab, und am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Freundliches Wochenende

Das Wochenende präsentiert sich überwiegend freundlich mit zeitweiligem Sonnenschein und Quellwolkenbildung im Tagesverlauf. Während am Samstag in den Bergregionen noch vereinzelt mit Schauern zu rechnen ist, bleibt es am Sonntag voraussichtlich weitgehend niederschlagsfrei.