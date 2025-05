Hagelalarm: Gewitterwalze rollt heute über Österreich

Wetterwechsel in Österreich: Ein Italientief bringt Schauer und Gewitter zur Wochenmitte, bevor am Donnerstag eine skandinavische Kaltfront für deutlichen Temperatursturz sorgt.

Zur Wochenmitte dominiert in Österreich ein Italientief mit verstärkter Schauer- und Gewitteraktivität. Der Mittwoch beginnt an den Alpen und im südöstlichen Landesteil noch mit vereinzelten Regenschauern, während im Norden und Osten vormittags die Sonne durchkommt. Im Laufe des Tages ziehen vom Bergland her erneut Schauer und Gewitter auf, wobei der westliche Donauraum am längsten niederschlagsfrei bleibt. Abgesehen von Gewitterböen bleibt der Wind schwach, die Temperaturen bewegen sich mit 18 bis 23 Grad im jahreszeitlich typischen Bereich.

Kaltfront im Anmarsch

Am Donnerstag zieht die Kaltfront eines Tiefdruckgebiets über Skandinavien in den Alpenraum und bringt deutlich kühlere Luftmassen mit sich. Der Tag verläuft wolkenverhangen, im Bergland setzt bereits in den Morgenstunden schauerartiger Niederschlag ein. Die Regenfälle breiten sich im Tagesverlauf auf große Teile des Landes aus. Besonders im Süden und Südosten kommt es zu kräftigen, teils gewitterdurchsetzten Regenfällen. Der Nordwestwind weht mäßig bis lebhaft und transportiert kühlere Luft heran, wodurch die Höchsttemperaturen nur noch zwischen 14 und 19 Grad liegen.

Der Freitag startet vielerorts mit Bewölkung und speziell in den Bergregionen mit leichtem Regen. Im Laufe des Vormittags trocknet es ab und die Wolkendecke lockert stellenweise auf. Entlang der Voralpen bleibt es tagsüber leicht unbeständig mit kurzen Schauern. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 18 Grad.

Wochenendaussichten

In Verbindung mit einem weiteren Italientief fallen vor allem im südlichen Österreich warnrelevante Niederschlagsmengen. Der Samstag beginnt überwiegend bewölkt, bleibt aber zunächst niederschlagsfrei. Ab dem Vormittag setzt sich abseits der Alpen ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken durch. Im Bergland entwickeln sich rasch wieder Schauer, am Nachmittag können lokal auch Gewitter auftreten. Der Wind weht meist nur schwach aus vorwiegend westlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.

Zum Wochenende stabilisiert sich die Wetterlage im Alpenraum zunehmend und die Temperaturen steigen wieder an.