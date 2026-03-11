54.000 Euro Schulden: Mickey Rourke aus Haus geworfen

Gerichtsbeschluss, Hotelzimmer, abgelehnte Spendengelder – Mickey Rourkes Absturz erreicht eine neue Eskalationsstufe.

Mickey Rourkes finanzielle Misere hat nun auch ein gerichtliches Nachspiel. Nachdem beim Obersten Gerichtshof in Los Angeles Klage gegen den 73-Jährigen eingereicht worden war, erhielt er im Dezember eine Frist: Entweder begleicht er die offenen Mietschulden in Höhe von 59.100 Dollar – umgerechnet rund 54.000 Euro – oder er verlässt das Anwesen binnen drei Tagen. Obwohl sich der Hollywoodstar zunächst gegen den Auszug aus seinem Miethaus in Los Angeles wehrte, blieben seine Bemühungen erfolglos. Im Jänner wurde er schließlich dabei gesehen, wie er persönliche Gegenstände aus dem Gebäude abtransportierte.

Räumung besiegelt

Jetzt hat ein Gericht die Räumung auch formal besiegelt. Wie zunächst „People“ meldete und „Page Six“ anhand von Gerichtsdokumenten bestätigte, hat das Los Angeles County Superior Court die Immobilie per Beschluss an den Eigentümer zurückübertragen. Grundlage war ein Versäumnisentscheid – ein Hinweis darauf, dass Rourke weder persönlich vor Gericht erschienen war noch innerhalb der gesetzten Frist auf die Klage reagiert hatte. Das am Montag ergangene Urteil betrifft ausschließlich die Räumung des Mietobjekts an der Drexel Avenue; Schadensersatzforderungen sind darin nicht enthalten.

Nach seinem Auszug im Jänner bezog Rourke ein Zimmer in einem Hotel in West-Hollywood, wo die Nächtigungspreise bei mindestens 550 Dollar beginnen. Kurz zuvor war in seinem Namen eine Spendensammlung ins Leben gerufen worden, die 100.000 Dollar einbringen sollte. In einem Instagram-Video rückte Rourke mit einem kleinen Hund auf dem Arm deutlich davon ab. Er werde keine Hilfe annehmen, stellte er klar. „Wenn ich Geld bräuchte, würde ich nicht um verdammte Almosen bitten“, sagte er.

Rourkes Finanzlage

Sein Manager Kimberly Hines erklärte gegenüber TMZ im Jänner, dass Rourke trotz zahlreicher vorliegender Jobangebote auf einem Tageshonorar von mindestens 200.000 Dollar bestehe. Ein Insider schilderte der „Daily Mail“ die finanzielle Lage des „Iron Man 2″-Darstellers mit den Worten: „Er ist reich-arm, wenn das Sinn ergibt.“ Rourke habe „das Leben eines Rockstars mit reichlich Drogen- und Alkoholmissbrauch“ geführt. Er habe „Möglichkeiten, erhebliche Geldbeträge zu verdienen, indem er Filme und Reality-Shows dreht, aber er gibt es so schnell aus, dass er wieder bei null ist, sobald er anfängt, Geld zu verdienen.“