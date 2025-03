55 Jahre Liebe: Ehepaar stirbt kurz nacheinander

In der Toskana stirbt ein Ehepaar nach 55 Jahren Ehe innerhalb von Stunden. Ihre gemeinsame Beisetzung krönt ein Leben voller Verbundenheit.

Ein bemerkenswertes Ereignis ereignete sich in der Toskana, als ein Ehepaar, das über 55 Jahre lang verheiratet war, innerhalb weniger Stunden nacheinander verstarb. Lolita Ghezzi, 81 Jahre alt und an Alzheimer erkrankt, lebte in einem Pflegeheim in Bibbona, wo sie am Mittwoch der letzten Woche ihren letzten Atemzug tat. Ihr 84-jähriger Ehemann Sergio Cresti folgte ihr 36 Stunden später.

Herausforderungen der Trennung

Michele, der Sohn des Paares, teilte der Zeitung „Il Tirreno“ mit, dass sein Vater sehr unter dem Umzug seiner Frau in das Pflegeheim gelitten habe. Nach einem Sturz war Sergio Cresti ans Bett gefesselt, und als er vom Tod seiner Frau erfuhr, reagierte er nur mit einem tiefen Seufzer. Michele beschrieb diesen Moment mit den Worten: „Das war alles. Er brauchte nichts hinzuzufügen. Da habe ich zu meinem Vater gesagt: ‚Wenn du zu meiner Mutter willst, dann gehe.’“

Die beiden wurden in einer gemeinsamen Zeremonie beigesetzt, was ihrem langen gemeinsamen Leben einen würdigen Abschluss verlieh.