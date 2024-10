5,90 Euro für 1 Liter Wasser – Wirtshauspreise explodieren

Die alljährliche Analyse der Arbeiterkammer (AK) Tirol zeigt, dass die Kosten für Getränke in Wirtshäusern erheblich gestiegen sind. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die Durchschnittspreise einen Anstieg von bis zu 6,31 Prozent, was den Verbraucherpreisindex übertrifft.

Preisanstiege bei Softdrinks

Besonders auffällig ist die Preisentwicklung bei beliebten Softdrinks. Das kleine Glas Cola (0,3 l) kostet im Durchschnitt nun 3,66 Euro, ein Anstieg von 6,31 Prozent. Eistee, in einer 0,33-Liter-Flasche angeboten, ist mit 3,71 Euro zu bezahlen, was einem Teuerungsrate von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch für Apfelsaft (0,3 l) müssen Gäste tiefer in die Tasche greifen, mit einem Preis von 3,61 Euro, einem Wachstum von 6,28 Prozent.

Leitungswasser zunehmend kostenpflichtig

Eine gravierende Änderung betrifft das Leitungswasser, das zunehmend nicht mehr als Gratisleistung angeboten wird. Derzeit verlangen fast 50 Prozent der befragten Lokale Gebühren für Leitungswasser. Die Kosten bewegen sich dabei zwischen 1 Euro und 5 Euro pro Liter.

In einigen Gastronomiebetrieben wird das Leitungswasser zusätzlich gefiltert – trotz der allgemein als exzellent geltenden Tiroler Wasserqualität. Für einen Liter gefiltertes Wasser können Preise bis zu 5,90 Euro anfallen.

VERBRAUCHERPREISINDEX Laut der von der Statistik Austria für September 2024 veröffentlichten Schnellschätzung, ist der Verbraucherpreisindex (VPI) im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent gestiegen. Die durchschnittlichen Preissteigerungen bei Getränken in Tiroler Wirtshäusern liegen meist deutlich über der allgemeinen Inflationsrate. (AK Tirol)

Quelle: AK Tirol