Preisschock: Drogerieartikel kostet jetzt 158 Prozent mehr!

Die Arbeiterkammer hat kürzlich eine umfassende Analyse der Preisentwicklung von Drogerieartikeln und Lebensmitteln in Österreich durchgeführt. Untersucht wurden sowohl die Online-Angebote als auch die Preise in den Filialen von fünf bekannten Einzelhandelsunternehmen.

Die Analyse ergab, dass die Preise der günstigsten Drogerieartikel in den Onlineshops von BIPA, dm und Müller im Vergleich zum September 2023 durchschnittlich um 10,6 Prozent gestiegen sind. Besonders markant sind die Preisentwicklungen bei bestimmten Produkten: So hat sich der Preis für Geschirrspüler-Klarspüler um 158 Prozent erhöht, während Glasreiniger-Spray eine Verteuerung von 102 Prozent aufweist. Allgemein stiegen die Preise in den Onlineshops von BIPA, dm, Müller, Billa und Interspar im Jahresvergleich um durchschnittlich 3,5 Prozent.

Darüber hinaus zeigten sich bei spezifischen Produkten erhebliche Preissteigerungen. Die Creme Soft Handseife von Nivea und der Elnett Haarspray verzeichneten eine Verteuerung von jeweils 27,1 Prozent. Auch im Bereich der Lebensmittel gab es signifikante Preisanstiege: Marken-Olivenöl kostet nun im Schnitt 75 Prozent mehr, der Preis für Orangensaft stieg um 35 Prozent und für Reis um 16 Prozent.

Lesen Sie auch: Riesen-Aufreger: Für diese Frauen steigt das PensionsantrittsalterDas Pensionsantrittsalter für Frauen in Österreich steigt schrittweise auf 65 Jahre bis zum Jahr 2033.

Riesen-Aufreger: Für diese Frauen steigt das PensionsantrittsalterDas Pensionsantrittsalter für Frauen in Österreich steigt schrittweise auf 65 Jahre bis zum Jahr 2033. Wien erleichtert Kinder-Staatsbürgerschaft onlineVizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr präsentiert nächsten Schritt im Reformprozess der Wiener Einwanderungs- und

Wien erleichtert Kinder-Staatsbürgerschaft onlineVizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr präsentiert nächsten Schritt im Reformprozess der Wiener Einwanderungs- und Strom ab 2025 teurer: Wer nun den Anbieter wechseln sollteEin Wechsel sollte reibungslos und ohne zusätzliche Kosten innerhalb von drei Wochen möglich sein.

Preise stabilisieren

Interessanterweise beobachtete die Arbeiterkammer in den Filialen von BIPA, dm und Müller eine leichte Preisreduktion. Hier sind die günstigsten Drogerieprodukte im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um 0,7 Prozent günstiger geworden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass es auch hier drastische Preisentwicklungen gibt. So ist die billigste Frischhaltefolie um 90 Prozent teurer geworden, und Geschirrspüler-Spezialsalz weist eine Preissteigerung von 36 Prozent auf.

Die Untersuchung zeigt, dass Verbraucher in Österreich je nach Einkaufsort – online oder in physischen Geschäften – mit deutlichen Preisänderungen konfrontiert sind. Dabei wird deutlich, dass die Preisanstiege besonders im Online-Handel spürbarer sind als in den Filialen. Trotzdem gibt es auch in den Geschäften einzelne beträchtliche Teuerungen.