Ivica Šćopulović: Er hat den Handel lieben gelernt

Ivica Šćopulović (49) ist selbstständiger Kaufmann im Spar-System und hat eine Filiale in Ottakring übernommen. Wie er sagt, war der Handel vor 23 Jahren, als er aus seiner Heimatstadt Zaječar nach Wien kam, nicht sein Berufswunsch.

KOSMO: Wie wurden Sie selbstständiger Kaufmann?

Ivica Šćopulović: Ich habe die Matura am Gymnasium abgeschlossen und mein Studium in Belgrad begonnen und abgebrochen. Während meines Militärdienstes erhielt ich einen Lkw- und Busführerschein und ließ ihn in Wien anerkennen, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Meine erste Stelle bekam ich bei Spar und begann ganz unten. Sechs Jahre später bewarb ich mich erfolgreich als Busfahrer, aber zur gleichen Zeit bot mir Spar an, eine Filiale zu leiten.

Im Jahr 2007 entschied ich mich endgültig für Spar und eröffnete im November 2023 meine eigene Filiale. Nach 16 Jahren als Filialleiter verschiedener Standorte war das ein logischer Schritt. Ich hätte im Konzern eine höhere Position bekommen können, aber die Selbstständigkeit ist eine noch größere Herausforderung. Der Weg dahin ist ein Prozess, der bei mir etwa zwei Jahre gedauert hat, da die Bewerberauswahl im Konzern getroffen wird. Ich habe alle Prüfungen bestanden, einschließlich der Präsentation meines Geschäftskonzepts vor einer mehrköpfigen Kommission.

Wie läuft das Geschäft bei Ihnen?

Die jetzige Filiale hat 600 Quadratmeter Verkaufsfläche und war in gutem Zustand. Wir sind derzeit 13 Mitarbeiter, ein echtes multikulturelles Team, genau wie Wien selbst. Meine Frau Biljana hat ebenfalls eine Filiale bei Spar geleitet, aber unterstützt mich jetzt bei diesem gemeinsamen Projekt, was meine Arbeit sehr erleichtert. Die Filiale ist 72 Stunden pro Woche geöffnet, wir arbeiten in Schichten und schaffen alles.

Da Sie sich in der „Balkanstraße“ befinden, wie sieht Ihr Produktsortiment aus?

Diese Straße trägt ihren Namen aufgrund der vielen Gastronomiebetriebe, die von Menschen aus Ex-Jugoslawien geführt werden. Hier leben jedoch viele alte Wiener, und der nahegelegene Yppenplatz ist ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen. Natürlich gibt es auch viele Menschen aus unserer Region, und wir versuchen, die Bedürfnisse aller zu erfüllen.

Wir haben klassische Wiener Produkte, verschiedene Biersorten und vegane Produkte für die jüngere Generation sowie die am häufigsten nachgefragten Produkte vom Balkan. Auf eines können sich alle unsere Kundinnen und Kunden verlassen – die wöchentlichen SPAR-Aktionen sind auch bei uns gültig. Zusätzlich bieten wir immer wieder eigenen Aktionen an, die nur in unserem Geschäft gültig sind.

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Arbeit?

Spar ist ein sehr guter und zuverlässiger Partner, und ich lebe seit über 20 Jahren nach den Regeln des Konzerns. So führe ich auch meine eigene Filiale weiter, denn ich weiß, dass alles nach diesen Regeln funktionieren muss. Ich will jedoch zugeben, dass mir die zusätzliche Freiheit und Entspanntheit gut tut, die ich jetzt habe. Ich arbeite jetzt meistens noch mehr, aber das hängt ausschließlich von mir ab. Insgesamt sind Biljana und ich zufrieden. Ich denke, das Gleiche gilt auch für unsere Mitarbeiter und auch für Spar.

