6. August 2023: So wird der Sonntag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Eine gute Laune wird sich durchsetzen und Sie werden auf Ihre Mitmenschen eingehen. Gönnen Sie sich Pausen, denn Sie achten nicht genug auf Ihren Körper. Seien Sie vorsichtig in Bezug auf Muskelkrämpfe und unvorsichtige Bewegungen.

Ihre Energie und Ihr Kampfgeist werden Ihnen helfen, konkrete Probleme zu lösen, die derzeit Ihren Weg blockieren.

Stier

Dank Ihrer Offenheit werden Sie von den Menschen um Sie herum geschätzt. Sie sind in bester körperlicher Form; gönnen Sie sich Vergnügen und warten Sie nicht darauf, dass es von alleine zu Ihnen kommt.

Sie sollten voranschreiten, aber Ihr Tempo etwas drosseln. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und gönnen Sie sich eine Pause! Morgen werden Sie die Dinge klarer sehen.

Zwillinge

Das Glück ist auf Ihrer Seite, um eine langjährige Sorge zu beseitigen. Ihr aktuelles Tempo führt dazu, dass Sie sich überfordern und die Dinge übertreiben. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vollständig zu entspannen, sobald Sie können.

Sie sind freiwillig für Ihre Mitmenschen da und Ihr Rat wird geschätzt – man wird weiterhin nach Ihnen suchen.

Krebs

Sie verspüren das Bedürfnis, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ihre Ernsthaftigkeit hat einen guten Grund – Sie müssen zeigen, dass Sie in der Lage sind zu improvisieren. Zögern Sie nicht.

Sie sind überzeugt, störende Kleinigkeiten überwinden zu können, und die Zeit für eine Lösung ist gekommen! Gehen Sie dabei schrittweise vor.

Löwe

Sie verfolgen Ihren Plan weiterhin mit gestrigem Enthusiasmus – positive Dinge stehen bevor. Ihre Ablenkung nimmt zu, und es fällt Ihnen schwer, zur Ruhe zu kommen. Mehr körperliche Aktivität wäre empfehlenswert.

Sie werden aktiv von materiellen Sorgen befreit, was Kopf und Herz entlastet!

Jungfrau

Teilen Sie Ihre Kräfte sorgfältig ein, da Sie in letzter Zeit in rasendem Tempo vorgegangen sind. Fühlen Sie sich deshalb nicht schuldig, Ihr Körper benötigt Ruhe und Erholung. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung – es wäre sinnvoll, Zeit zu investieren, um herauszufinden, was falsch läuft.

Die Idee, sich strikt an Regeln zu halten, erscheint völlig unrealistisch… Sie verspüren das Bedürfnis, von Ihrer Umgebung wahrgenommen zu werden.