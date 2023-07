Pech in der Liebe: Diese Sternzeichen haben es schwer

In der unvorhersehbaren Welt der Liebe sind einige Sternzeichen stärker vom Pech betroffen als andere. Bei diesen Zeichen scheint es unabhängig von ihrer Bemühungen immer wieder zu Komplikationen zu kommen.

Zwillinge

Charmante Zwillinge neigen dazu, sich schneller zu verlieben, als man es erwartet. Oftmals erkennen sie nicht, dass sie mit den Gefühlen anderer spielen. Ihre romantische Auswahl betrifft oft unerreichbare Träumer oder emotional distanzierte Künstler. Unglücklicherweise ist es häufig der Fall, dass sie sich in komplizierte Gefühlslagen und Dreiecksbeziehungen verwickeln. In Sachen Liebe wäre es somit ratsam für die Zwillinge, es etwas langsamer anzugehen.

Krebs

Die liebevollen Krebse ziehen wie Magnete Menschen an, die emotional unerreichbar sind. Dieses Muster führt dazu, dass sie regelmäßig in Beziehungen stecken, in denen sie eher den Therapeuten als den Partner spielen. Es wäre für die Krebse an der Zeit, zu erkennen, dass sie selbst auch mal verwöhnt werden dürfen und dass nicht jeder problembehaftete Mensch ihrer Hilfe bedarf.

Waage

Die harmoniebedürftigen Waagen komplizieren ihr Liebesleben durch die ständige Suche nach Perfektion und Balance. Oft stehen sie vor der Herausforderung, sich zwischen zwei potenziellen Partnern entscheiden zu müssen und sobald sie sich festgelegt haben, bemerken sie, dass es doch nicht die richtige Wahl war. Vielleicht würde es den Waagen gut tun, einfach mal loszulassen und den Moment zu genießen anstatt ständig das Idealbild der Liebe zu suchen.