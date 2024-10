75-Jährige verursacht Massencrash (FOTO)

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Radlpass Straße (B 76) in Frauental an der Laßnitz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Erste Kollision auf der Radlpass Straße

Gegen 18 Uhr überquerte eine 75-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg die Radlpass Straße und übersah dabei einen herannahenden Taxibus. Dieser wurde von einem 57-jährigen Lenker gefahren. Die Kollision führte dazu, dass der Taxibus auf die Gegenfahrbahn geriet.

Zweiter Crash auf der Gegenfahrbahn

Durch den Aufprall kollidierte der Taxibus mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 40-jährigen Grazer gesteuert wurde. Aufgrund der plötzlich auftretenden Situation war es dem Pkw-Lenker nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen, und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Glücklicherweise befand sich keiner der Beteiligten mit weiteren Insassen in den Fahrzeugen.

Rettungskräfte im Einsatz

Alle drei Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht – die Fahrerin nach Wagna, die anderen beiden Fahrer nach Graz. Die Unfallstelle musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden, um die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten zu ermöglichen. Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Frauental und Schamberg waren vor Ort, unterstützt vom Roten Kreuz und der Polizei aus Stainz und Deutschlandsberg.