81-Jährige in eigener Wohnung erschlagen

In Baden, Niederösterreich, kam es zu einem schrecklichen Vorfall. Am späten Montagnachmittag entdeckten Polizeibeamte die Leiche einer älteren Frau in ihrer Wohnung.

Verdacht auf Gewaltverbrechen

Die Auffindesituation der Frau sowie sichtbare Verletzungen am Körper lassen den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen aufkommen. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache festzustellen und um potenzielle Hinweise auf den Tathergang zu gewinnen.

Spurensicherung und Fahndung

Unmittelbar nach dem Leichenfund startete die Polizei mit der umfangreichen Spurensicherung am Tatort. Diese Spuren werden nun mit den Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden abgeglichen, um Anhaltspunkte für die Ermittlungen zu erhalten.

Die Fahndung nach einem oder mehreren Tatverdächtigen läuft auf Hochtouren.