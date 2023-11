87-jährige Serbin war 60 Jahre lang nicht beim Arzt

In der Stadt Gnjilane, Kosovo, lebt die 87-Jährige Milena unter schwierigen Bedingungen. Ihre einzige Gesellschaft sind streunende Hunde. Doch ihre Geschichte hat Aufmerksamkeit erregt und Unterstützung mobilisiert.

Unter bescheidenen und herausfordernden Lebensbedingungen verbringt Milena ihre Rentnertage im Zentrum von Gnjilane, Kosovo. Ihre einzigen Begleiter sind streunende Hunde. Doch ihre Geschichte hat eine Welle der Unterstützung ausgelöst, nachdem sie öffentlich gemacht wurde.

„Ich gehe nie zum Arzt. Seit meinem 24. Lebensjahr bin ich nicht mehr hingegangen. Ich habe einen Taxifahrer, der mich nach Silovo zur Rente fährt, heute war ich dort. Er kauft mir in den Supermärkten, was ich brauche. Ich habe Hilfe von Leuten aus Belgrad bekommen, die das gesammelt haben“, erzählt Großmutter Milena.

Nachdem ihre Geschichte bekannt wurde, reagierte das Zentrum für Sozialarbeit in Kosovska Kamenica und die vorübergehende Gemeindebehörde von Gnjilane schnell. „Zuerst haben wir die sozialen und materiellen Bedingungen zusammen mit der Wirtschaftsbehörde der Gemeinde Gnjilane untersucht, weil ihr Dach undicht war“, sagt Zoran Ristic, Geschäftsführer des Zentrums für Sozialarbeit Kosovska Kamenica. Die Behörden haben nicht nur das Dach repariert, sondern auch Grundnahrungsmittel, Hundefutter und lösliche Säfte bereitgestellt. Sie haben auch die Stromrechnung für die letzten und die nächsten zwei Monate bezahlt.

(FOTO: zVg.)

Symbol für das serbische Volk

„Wir werden uns in Zukunft bemühen. Früher wussten wir nichts von dieser Familie, das muss ich zugeben und das ist unser Mangel. Aber jetzt, wo wir es wissen, werden wir uns einbringen und sie regelmäßig besuchen und Grundnahrungsmittel liefern, denn das ist es, was sie braucht“, verspricht Ristic.

Die Gemeindebedienstete von Gnjilane, Mirjana Savic, betont die Bedeutung der Gesellschaft für Großmutter Milena. „Ich habe Milena versprochen, und ich verspreche auch seitens unserer Behörde, dass wir sie öfter besuchen und uns mit ihr anfreunden werden, weil sie das am meisten braucht“, sagt Savic.

Djordje Todorov vom Zentrum für soziale Stabilität sieht in Großmutter Milena ein Symbol für das serbische Volk in Kosovo. „Großmutter Milena, die dort geblieben ist, durch sie können wir die Fäden des serbischen Volkes sehen, das versucht, in KiM durchzuhalten. Sie haben Charakter und Stolz und durch sie werden vor allem die bedrohten Rechte, aber auch die Unterstützung des Westens, die immer auf der Seite von Pristina ist, gebrochen“, sagt Todorov.