90.000 Euro für drei Auftritte? Balkan-Sängerin bricht alle Rekorde

Die serbische Sängerin, Tea Tairovic, die in diesem Jahr bereits ein Solo-Konzert vor mehr als 10.000 Besuchern im Tasmajdan-Stadion gegeben hat, bereitet sich auf eine aufregende Tournee in Australien vor. Ihre Bilder und Videos von Auftritten und privaten Feiern tauchen täglich in den sozialen Medien auf und zeigen ihre Beliebtheit und ihren Erfolg.

Tea ist für ihren einzigartigen Musikstil und ihre Fähigkeit, das Publikum zu begeistern, bekannt. Sie wird Ende des Jahres drei Konzerte in Australien geben. Die Termine sind der 2. November in Perth, der 5. November in Sydney und der 6. November in Melbourne.

Laut Medienberichten wird sie für diese Auftritte ein Honorar von 90.000 Euro erhalten. Dies unterstreicht ihren Status als eine der gefragtesten serbischen Sängerinnen und ihre Fähigkeit, auch auf internationaler Bühne zu glänzen.

Die Organisatoren ihrer australischen Tournee haben auf Facebook den „Moment, auf den sie lange gewartet haben“, angekündigt. Sie haben die Daten und Orte der Konzerte bestätigt und die Fans dazu aufgerufen, sich auf ein unvergessliches musikalisches Erlebnis vorzubereiten.