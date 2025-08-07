Ab Freitag: So viel Familienbeihilfe wird euch ausbezahlt

Mehr Geld für Familien: Seit Jänner sorgt die Valorisierung für höhere Beihilfen. Bis zu 271,30 Euro monatlich pro Kind fließen nun auf die Konten österreichischer Eltern.

In Österreich erhalten monatlich etwa zwei Millionen Kinder Familienbeihilfe. Diese Unterstützung gehört zu den zentralen Säulen der österreichischen Familienförderung und wird aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert, der auch für die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes zuständig ist. Seit Anfang des Jänners profitieren Familien von einer Erhöhung der Familienbeihilfe durch die Valorisierung: Die Beträge wurden von bisher 132,30 bis 191,60 Euro auf nun 138,40 bis 200,40 Euro pro Monat und Kind angehoben – abhängig vom Alter des Kindes.

Auch der gemeinsam überwiesene Kinderabsetzbetrag steigt auf 70,90 Euro. Dadurch können Familien pro Kind monatlich bis zu 271,30 Euro erhalten, was einer Erhöhung um 11,90 Euro entspricht. Auf das Jahr gerechnet bedeutet dies einen Zuwachs von 142,80 Euro.

Extra-Bonus im August: Schulstartgeld

Zusätzlich zur regulären Familienbeihilfe erhalten Familien im August einen besonderen Bonus: Das Schulstartgeld von 121,40 Euro wird automatisch für jedes Kind zwischen 6 und 15 Jahren ausgezahlt. Diese einmalige Unterstützung zum Schulanfang wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe überwiesen – ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Auszahlungstermine 2024

Seit Juli erfolgt die Überweisung der Familienbeihilfe jeweils bis zum 8. des Monats, wodurch Familien ihre Finanzen besser planen können. Die Gutschrift der Familienbeihilfe samt Kinderabsetzbetrag und Schulstartgeld erfolgt spätestens am 8. August, unabhängig von Wochenenden oder Feiertagen, direkt auf das Girokonto der Anspruchsberechtigten. Wer wissen möchte, wann im August mit der Überweisung zu rechnen ist, findet entsprechende Informationen auf der Webseite Finanz.at.

Viele Haushalte warten bereits auf den Eingang der August-Zahlung und können dort auch die genaue Höhe der Beihilfe einsehen.

Beihilfe-Rechner

Die individuelle Höhe der Familienbeihilfe lässt sich mit dem Familienbeihilfe-Rechner auf Finanz.at ermitteln. Dieses Tool zeigt auch die zu erwartenden Beträge für 2025 an. Je nach Alter des Kindes können Familien im kommenden Jahr bis zu 3.255 Euro pro Kind erhalten.

Eine Übersicht aller Auszahlungstermine für die Familienbeihilfe im Jahr 2025 ist ebenfalls auf Finanz.at verfügbar.

Die Leistung wird zwölfmal jährlich an alle anspruchsberechtigten Eltern und Familien ausgezahlt, deren Kinder die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.