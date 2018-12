Ab jetzt kann man auf Insta auch Sprachnachrichten verschicken!

Nach WhatsApp und Facebook bietet nun auch Instagram die beliebte Funktion an.

Wie der Onlinedienst via Twitter verkündete, kann man nun auch auf der beliebten Foto-Plattform Sprachnachrichten aufnehmen und verschicken.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO

— Instagram (@instagram) 10. Dezember 2018