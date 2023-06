Action in Wien – Tyler Rake: Extraction 2 filmt Szenen in Hauptstadt

In einer kürzlichen Teaser-Ankündigung für den bevorstehenden Netflix-Actionfilm „Tyler Rake: Extraction 2“, in welchem Szenen in Wien Donaustadt gezeigt werden, hat Hauptdarsteller Chris Hemsworth eine Überraschung preisgegeben: Der Cast wird durch Idris Elba erweitert, der in einem Gastauftritt als geheimnisvoller „Man In The Suit“ zu sehen sein wird.

Elba und Hemsworth kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Arbeit an den „Thor“-Filmen des Marvel Cinematic Universe.

Der erste Trailer zum Film zeigt Chris Hemsworth in einer actiongeladenen Kampfszene. „Tyler Rake: Extraction 2“ setzt dort an, wo der erste Teil aufgehört hat und zeigt Tyler Rake, der sich nach einem Schusswechsel verletzt und in einen Fluss stürzt.

Diese Szene wurde im 22. Wiener Gemeindebezirk gedreht. Doch der Sturz bedeutet nicht sein Ende, wie die Fortsetzung deutlich macht.

In seiner neuen Mission soll Rake die Familie eines georgischen Gangsters befreien, die in einem Gefängnis festgehalten wird. Sam Hargrave führt erneut Regie und das Drehbuch stammt von Joe Russo.

Neben Chris Hemsworth und Idris Elba kehrt auch Golshifteh Farahani in ihrer Rolle aus dem ersten Film zurück. Weitere Darsteller sind Daniel Bernhardt und Tinatin Dalakishvili.