Änderung bei Austrian Airlines: Das steckt hinter dem neuen Tarif!

Austrian Airlines krempelt sein Tarifmodell um – und wer künftig mehr als eine kleine Tasche mitnehmen will, zahlt drauf.

Ab Ende April führt die Lufthansa Group – und damit auch Austrian Airlines – einen neuen Einstiegstarif namens „Economy Basic“ ein, der ab diesem Zeitpunkt buchbar sein wird. Im Unterschied zum bisherigen günstigsten Angebot ist darin künftig nur noch ein kleines persönliches Gepäckstück enthalten, kein größeres Handgepäck mehr. Wer ein solches mitnehmen möchte, muss diesen Service gegen Aufpreis separat hinzubuchen.

Profitieren sollen von diesem Angebot in erster Linie Passagiere, die mit minimalem Gepäck reisen und auf Zusatzleistungen verzichten können. Für diese Reisenden eröffnet der Tarif die Möglichkeit, den Ticketpreis auf das absolute Minimum zu senken – vorausgesetzt, sie benötigen weder ein zweites Handgepäckstück noch flexible Umbuchungsoptionen.

Konkret ist auf Kurz- und Mittelstrecken im neuen Basisangebot ausschließlich ein persönlicher Gegenstand inbegriffen – etwa eine Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack mit Maßen von höchstens 40×30×15 Zentimetern.

Branchenweiter Trend

Damit schließt sich die Lufthansa Group einem Trend an, der bislang vor allem von Billigfluggesellschaften vorangetrieben wurde und zunehmend Verbreitung findet. Zuletzt haben auch Air France und KLM ähnliche Tarifmodelle eingeführt, bei denen der Grundpreis möglichst gering gehalten und jede Zusatzleistung gesondert verrechnet wird.

Mit diesem Schritt verabschieden sich Austrian Airlines und ihre Muttergesellschaft von einem langjährigen Standard: Bisher war selbst im günstigsten Ticket ein kleines Handgepäckstück ohne Aufpreis enthalten. Das ändert sich nun – wer diesen Service weiterhin nutzen möchte, muss entweder einen höherwertigen Tarif wählen oder die Leistung zusätzlich bezahlen.

Kosten & Einführung

Vorerst gilt der neue Tarif auf ausgewählten Strecken, mit Wirkung ab dem 19. Mai 2026. Wer zusätzliches Gepäck oder mehr Komfort benötigt, muss mit höheren Gesamtkosten rechnen, denn jede Erweiterung des Basisangebots ist kostenpflichtig.

Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck schlägt mit mindestens 15 Euro zu Buche.