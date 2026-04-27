Ehemann schlecht gepflegt: Pensionistin droht Heim mit Bombenanschlag

Aus Sorge um ihren Mann eskalierte eine Pensionistin – mit Drohungen, die sie nun vor Gericht bringen.

Eine 67-jährige Pensionistin aus Linz muss sich vor dem Landesgericht Linz verantworten, weil sie der Leitung eines Seniorenheims in zwei anonymen Schreiben mit einem Bombenanschlag gedroht hatte. Hintergrund war ihre Überzeugung, dass ihr Ehemann in der Einrichtung nicht angemessen versorgt werde.

Drohbriefe im Seniorenheim

Die Heimleitung des Seniorenzentrums Lenaupark in Linz fand Mitte Februar in einem der beiden anonymen Briefe eine beunruhigende Botschaft. Die Absenderin konnte jedoch rasch identifiziert werden: Die Linzerin war bereits kurz zuvor durch einen Beschwerdeanruf aufgefallen, in dem sie bemängelt hatte, ihr Mann werde nicht ordentlich betreut. Ob tatsächlich auch Tanten und eine Großmutter der Frau in dem Heim untergebracht sind oder ob diese Angaben lediglich zur Verschleierung dienten, ist bislang ungeklärt.

„Wenn meine Tanten, Oma wirklich nicht ordentlich gepflegt und betreut werden, werden wir euch demnächst in die Luft jagen. Wenn nicht bald was passiert, wird eine Bombe hochgehen. Wir werden euch töten!“

Vor Gericht

Wie Gerichtssprecher Walter Eichinger berichtet, hat die Angeklagte die Urheberschaft der Briefe eingeräumt und erklärt, sie könne sich nicht alles gefallen lassen – man habe ihr nie zugehört. Die Frau ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Im Falle einer Verurteilung sieht der Strafrahmen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Freiheitsstrafe vor.